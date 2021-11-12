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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki

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Японская команда уже нашла бывшему руководителю замену, хотя пока не называет имени

Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki

Слухи о том, что глава команды Red Bull Отмар Сафнауэр может перейти в Alpine получили еще одно опровержение. Предполагалось, что Сафнауэр заменит Давиде Бривио, который в этом году пришел во французский коллектив с поста главы команды Suzuki в MotoGP.

По слухам не только Сафнауэр хотел уйти из Aston Martin, но и Suzuki уговаривала Бривио вернуться. В свою очередь гендиректор компании Alpine Лоран Росси по слухам изначально пригласил своего друга Бривио на должность временно, пока не удастся найти кого-то из мира Формулы 1.

Однако с утра мы писали, что сам Сафнауэр опроверг переход в Alpine. Теперь же в Suzuki дали ясно понять, что если Бривио к ним и вернется, то не в следующем году точно.

«Я стараюсь выстроить новую структуру команды на следующий сезон, – заявил накануне этапа MotoGP в Валенсии руководитель всей гоночной программы Suzuki Синичи Сахара. – И для этого пригласил менеджера со стороны. В настоящий момент мы находимся с ним на финальной стадии переговоров, но больше мне пока сказать на этот счет нечего.

Давиде остается моим хорошим другом, мы созваниваемся, порой прямо во время уик-эндов. И я искренне желаю ему успехов в Формуле 1. Если повезет, мы с ним вместе еще поработаем в какой-нибудь команде, но точно не в следующем году».

Дополнительная информация: Лена Буффа

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