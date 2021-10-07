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Формула 1 Новости

Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего

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Команда наймет одного пилота, чтобы потом отдать место другому

Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего

Еще недавно казалось, что китайскому пилоту Гуанью Чжоу гарантировано место в Формуле 1 на будущий год. Однако теперь эта вероятность стала ниже. 

Китайские спонсоры Чжоу готовы обеспечить ему место в Alfa Romeo, однако они хотели бы получить многолетний контракт, который не устраивает команду. Босс коллектива Фредерик Вассер готовит место для ее собственного воспитанника Тео Пуршера, а потому не хочет надолго отдавать кокпит Чжоу. 

Вассер пока не готов сделать 18-летнего Пуршера боевым пилотом и в 2022-м собрался отдать ему роль резервиста. Однако уже в 2023-м француз должен занять полноценное место в Alfa Romeo, а потому на 2022 год Вассер готов заключить с каким-то пилотом лишь однолетний контракт.

Если Чжоу на такие условия не согласится, его место может занять партнер по программе развития пилотов Renault и лидер Формулы 2 Оскар Пиастри, уверяет GrandPX. Сам Пиастри ранее заявил, что готов провести 2022 год в качестве резервиста с условием, что в 2023-м Alpine найдет ему место боевого пилота.

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