Местные власти отбирают трассу в Сочи у промоутера Гран При России?

Администрация федеральной территории «Сириус» (объекта федерального значения в Адлерском районе Сочи, включающего в себя в том числе Олимпийский парк и гоночную трассу) опубликовала заявление, связанное с судьбой «Сочи Автодрома».

В заявлении, в частности, говорится, что с 1 января «Сириус» примет на себя все полномочия по спорту». Эта формулировка выглядит слишком общей (к примеру, вряд ли администрация собирается перехватывать у РАФ и FIA полномочия организовывать судейство на этапах РСКГ и Ф1 соответственно) – впрочем, тут же уточняется, что «Сириус», к примеру, будет «формировать план всех мероприятий».

Также в заявлении обещано провести запланированные на 2022 год соревнования (к примеру, этапы дрифт-турниров, РСКГ и WTCR).

Напомним, что в последние дни в соцсетях на раз появлялась информация о прекращении активности на трассе. Осуществляющая в последние годы управление автодромом компания «Росгонки» при этом выступала с противоречивыми заявлениями. Сначала было объявлено о приостановке «гоночных программ» в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, через несколько часов в новом заявлении причиной было названо уже превышение допустимых норм по шуму.

В заявлении «Сириуса» тем временем фигурирует обещание создать «рабочую группу с сотрудниками автодрома и общественностью». При этом стоит уточнить, что до недавнего времени на медиа-площадках федеральной территории гоночной трассе почти не уделялось внимания – к примеру, в инстаграм-аккаунте (где появилось заявление) о последнем Гран При России не было ни одного поста, а на официальном сайте появилась лишь информация об изменении схемы дорожного движения и режима работы отдельных объектов.

В 2022 году Сочи в последний раз примет у себя этап Ф1, а с 2023 года Гран При России переедет на трассу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Эти изменения многие напрямую связывают с желанием «Сириуса» полностью контролировать территорию Олимпийского парка и в том числе – сильно уменьшить, а то и вовсе ликвидировать гоночную трассу ради улучшению доступности к другим объектам.