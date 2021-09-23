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Формула 1 / Гран При России Анонс

Месть Хэмилтона и вылет Мазепина. Пять прогнозов на ГП России

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Делимся ожиданиями от российского этапа Формулы 1

Месть Хэмилтона и вылет Мазепина. Пять прогнозов на ГП России

Хэмилтон отомстит Ферстаппену

Что не говори, а Гран При Италии Льюис испортил себе сам. Да, аварию признали виной Макса, но ведь пилоты оказались в одной точке трассы лишь потому, что на Red Bull застряло колесо. Не будь той задержки на пит-стопе, и Хэмилтон к Ферстаппену даже не подъехал бы. Но в Сочи ничего подобного произойти не должно.

Во-первых, не будет спринта, в котором Льюис предсказуемо теряет позиции. Предсказуемо потому, что семикратный чемпион – мастер беречь шины и работать на длинных дистанциях. А вот короткие рывки другим могут удаваться лучше. 

Во-вторых, в Сочи крайне сложно застрять за другой машиной, будь то хоть McLaren, хоть Mercedes. Российская трасса широка и на ней запросто можно объехать соперника, что и сам Хэмилтон уже неоднократно показывал. 

Наконец, чтобы стартовать выше Ферстаппена, Льюису достаточно квалифицироваться не дальше четвертого места. Так что у британца на руках все карты и уехать из России не лидером сезона он сможет только в случае поломки машины. Или поломки собственной психики.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes, после аварии с Максом Ферстаппеном, Red Bull Racing

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Мазепин попадет в аварию

Российский пилот к лету обрел уверенность и надежность, став ошибаться намного реже своего напарника. Однако, у этой надежности Мазепина есть и другая сторона – скорее всего, Никита просто не давил на газ изо всех сил, что позволяло ему держаться подальше от стен и гравийных ловушек. Вот только в Сочи ситуация будет способствовать иному.

Более легкое шасси явно позволяет Мазепину выжимать больше скорости из машины, и гонщик должен хотеть ее использовать. Разгоревшаяся дуэль с Шумахером никак не способствует спокойствию Никиты, ведь ему есть что доказывать. Наконец, первый в карьере домашний Гран При никак не может оставить молодого и горячего пилота равнодушным. 

А все эти факторы в сумме дают высокую вероятность ошибки. К счастью, в Сочи вылеты, чаще всего, не чреваты сходом с трассы и сильным повреждением машины. Так что все может быть совсем не страшно.

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Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Перес в топ-5

Страшно сказать, но за пять последних этапов Чеко набрал всего 15 очков – столько же, сколько Джордж Расселл, меньше, чем у Фернандо Алонсо, Эстебана Окона и Пьера Гасли. Перес провалил оба спринта, разбился на круге выезда из боксов в Спа и катастрофически провел квалификацию в Зандфорте. Все это ударило в первую очередь по Red Bull, который, несмотря на лидерство Ферстаппена в личном зачете, все дальше отстает от Mercedes в Кубке конструкторов.

В Сочи этот разрыв наверняка еще вырастет, но вот у Чеко будет хороший шанс исправиться. Перес традиционно хорош на трассах, где главное – посильнее вдавливать педаль газа в пол. На вроде бы не сложных автодромах мексиканец выделяется готовностью рискнуть и набрать скорость еще выше, чем остальные. И Сочи ему в этом вполне подходит.

Неудивительно, что за всю карьеру Чеко ни разу не уезжал из России без очков и даже бывал на подиуме за рулем Force India. Наверняка и в этот раз он выступит хорошо. 

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Серхио Перес, Red Bull Racing

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Alpine продлит серию набора очков

Знаете, когда в последний раз Alpine покидала Гран При без единого очка? В Бахрейне, на самом старте сезона. То есть французы берут очки уже 13 этапов подряд. Во всей Ф1 серия дольше только у Red Bull – австрийцы вообще на всех этапах были в топ-10. Даже Mercedes стабильностью уступает Alpine. И нет причин, чтобы в Сочи эта стабильность прервалась.

Марчин Будковски резонно заметил, что в России его команда имеет больше шансов, чем имела в Монце. Все просто: еще под названием Renault машины из Энстоуна не слишком хорошо справлялись с резкими торможениями, и на трассах, где они есть, выглядели не очень. В Монце медленных связок несколько, в Сочи – по сути ноль. А потому Окон и Алонсо наверняка станут не просто претендентами на топ-10, но и борцами за звание лучших из остальных.

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Фернандо Алонсо и Эстебан Окон, Alpine A521

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Цунода в очках

Японец не попадал в топ-10 со времен Венгрии, да и вообще осенью выглядит мягко говоря не впечатляюще. Так не впечатляюще, что продление с ним контракта кажется актом небывалой благотворительности со стороны Хельмута Марко. Возможно, в Сочи Юки сможет хоть как-то оправдать доверие патрона.

Главная проблема японца – ошибки, которые частенько заканчиваются ударом об отбойник. Ну, или об Роберта Кубицу. Чтобы их избежать, Юки сбрасывает скорость, и тогда оказывается где-то возле Латифи и Мазепина. Но российская трасса ошибки прощает. Здесь можно позволить себе чуть-чуть больше, чем на классических автодромах. А значит,  у Цуноды будет шанс.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При России

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 7 0 4 1 20,7
Валттери Боттас (Mercedes) 7 1 2 1 16,1
Шарль Леклер (Ferrari) 3 0 0 3 9,7
Макс Ферстаппен (Red Bull) 6 1 0 2 8,7
Себастьян Феттель (Aston Martin) 7 2 0 2 7,9
Серхио Перес (Red Bull) 7 0 0 3 7

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 7 0 0 3 6,9
Эстебан Окон (Alpine) 3 0 0 6 6,7
Фернандо Алонсо (Alpine) 4 0 0 6 4
Даниэль Риккардо (McLaren) 7 3 0 5 3,4
Ландо Норрис (McLaren) 2 0 0 8 2
Карлос Сайнс (Ferrari) 6 2 0 6 1,5
Пьер Гасли (AlphaTauri) 3 1 0 9 0,7

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 2 0 0 11 0
Лэнс Стролл (Aston Martin) 4 1 0 11 0
Джордж Расселл (Williams) 2 1 0 18 0
Николя Латифи (Williams) 1 0 0 16 0
Никита Мазепин (Haas) 0        
Мик Шумахер (Haas) 0        
Юки Цунода (AlphaTauri) 0        
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