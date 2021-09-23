Месть Хэмилтона и вылет Мазепина. Пять прогнозов на ГП России
Делимся ожиданиями от российского этапа Формулы 1
Хэмилтон отомстит Ферстаппену
Что не говори, а Гран При Италии Льюис испортил себе сам. Да, аварию признали виной Макса, но ведь пилоты оказались в одной точке трассы лишь потому, что на Red Bull застряло колесо. Не будь той задержки на пит-стопе, и Хэмилтон к Ферстаппену даже не подъехал бы. Но в Сочи ничего подобного произойти не должно.
Во-первых, не будет спринта, в котором Льюис предсказуемо теряет позиции. Предсказуемо потому, что семикратный чемпион – мастер беречь шины и работать на длинных дистанциях. А вот короткие рывки другим могут удаваться лучше.
Во-вторых, в Сочи крайне сложно застрять за другой машиной, будь то хоть McLaren, хоть Mercedes. Российская трасса широка и на ней запросто можно объехать соперника, что и сам Хэмилтон уже неоднократно показывал.
Наконец, чтобы стартовать выше Ферстаппена, Льюису достаточно квалифицироваться не дальше четвертого места. Так что у британца на руках все карты и уехать из России не лидером сезона он сможет только в случае поломки машины. Или поломки собственной психики.
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Мазепин попадет в аварию
Российский пилот к лету обрел уверенность и надежность, став ошибаться намного реже своего напарника. Однако, у этой надежности Мазепина есть и другая сторона – скорее всего, Никита просто не давил на газ изо всех сил, что позволяло ему держаться подальше от стен и гравийных ловушек. Вот только в Сочи ситуация будет способствовать иному.
Более легкое шасси явно позволяет Мазепину выжимать больше скорости из машины, и гонщик должен хотеть ее использовать. Разгоревшаяся дуэль с Шумахером никак не способствует спокойствию Никиты, ведь ему есть что доказывать. Наконец, первый в карьере домашний Гран При никак не может оставить молодого и горячего пилота равнодушным.
А все эти факторы в сумме дают высокую вероятность ошибки. К счастью, в Сочи вылеты, чаще всего, не чреваты сходом с трассы и сильным повреждением машины. Так что все может быть совсем не страшно.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Перес в топ-5
Страшно сказать, но за пять последних этапов Чеко набрал всего 15 очков – столько же, сколько Джордж Расселл, меньше, чем у Фернандо Алонсо, Эстебана Окона и Пьера Гасли. Перес провалил оба спринта, разбился на круге выезда из боксов в Спа и катастрофически провел квалификацию в Зандфорте. Все это ударило в первую очередь по Red Bull, который, несмотря на лидерство Ферстаппена в личном зачете, все дальше отстает от Mercedes в Кубке конструкторов.
В Сочи этот разрыв наверняка еще вырастет, но вот у Чеко будет хороший шанс исправиться. Перес традиционно хорош на трассах, где главное – посильнее вдавливать педаль газа в пол. На вроде бы не сложных автодромах мексиканец выделяется готовностью рискнуть и набрать скорость еще выше, чем остальные. И Сочи ему в этом вполне подходит.
Неудивительно, что за всю карьеру Чеко ни разу не уезжал из России без очков и даже бывал на подиуме за рулем Force India. Наверняка и в этот раз он выступит хорошо.
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Фото: Steven Tee / Motorsport Images
Alpine продлит серию набора очков
Знаете, когда в последний раз Alpine покидала Гран При без единого очка? В Бахрейне, на самом старте сезона. То есть французы берут очки уже 13 этапов подряд. Во всей Ф1 серия дольше только у Red Bull – австрийцы вообще на всех этапах были в топ-10. Даже Mercedes стабильностью уступает Alpine. И нет причин, чтобы в Сочи эта стабильность прервалась.
Марчин Будковски резонно заметил, что в России его команда имеет больше шансов, чем имела в Монце. Все просто: еще под названием Renault машины из Энстоуна не слишком хорошо справлялись с резкими торможениями, и на трассах, где они есть, выглядели не очень. В Монце медленных связок несколько, в Сочи – по сути ноль. А потому Окон и Алонсо наверняка станут не просто претендентами на топ-10, но и борцами за звание лучших из остальных.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Цунода в очках
Японец не попадал в топ-10 со времен Венгрии, да и вообще осенью выглядит мягко говоря не впечатляюще. Так не впечатляюще, что продление с ним контракта кажется актом небывалой благотворительности со стороны Хельмута Марко. Возможно, в Сочи Юки сможет хоть как-то оправдать доверие патрона.
Главная проблема японца – ошибки, которые частенько заканчиваются ударом об отбойник. Ну, или об Роберта Кубицу. Чтобы их избежать, Юки сбрасывает скорость, и тогда оказывается где-то возле Латифи и Мазепина. Но российская трасса ошибки прощает. Здесь можно позволить себе чуть-чуть больше, чем на классических автодромах. А значит, у Цуноды будет шанс.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При России
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|7
|0
|4
|1
|20,7
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|1
|2
|1
|16,1
|Шарль Леклер (Ferrari)
|3
|0
|0
|3
|9,7
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|6
|1
|0
|2
|8,7
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|7
|2
|0
|2
|7,9
|Серхио Перес (Red Bull)
|7
|0
|0
|3
|7
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|7
|0
|0
|3
|6,9
|Эстебан Окон (Alpine)
|3
|0
|0
|6
|6,7
|Фернандо Алонсо (Alpine)
|4
|0
|0
|6
|4
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|7
|3
|0
|5
|3,4
|Ландо Норрис (McLaren)
|2
|0
|0
|8
|2
|Карлос Сайнс (Ferrari)
|6
|2
|0
|6
|1,5
|Пьер Гасли (AlphaTauri)
|3
|1
|0
|9
|0,7
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|2
|0
|0
|11
|0
|Лэнс Стролл (Aston Martin)
|4
|1
|0
|11
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|2
|1
|0
|18
|0
|Николя Латифи (Williams)
|1
|0
|0
|16
|0
|Никита Мазепин (Haas)
|0
|Мик Шумахер (Haas)
|0
|Юки Цунода (AlphaTauri)
|0
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