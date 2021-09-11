Мешает ли Мазепин прогрессу Шумахера? Босс Ferrari так не считает
По мнению Маттиа Бинотто, трения между двумя молодыми пилотами являются внутренним делом из команды Haas
Мик Шумахер строит свою гоночную карьеру при поддержке Ferrari – с этой командой связаны главные успеха его отца Михаэля, а сам пилот входит в Академию легендарной марки.
В последнее время главным соперником Мика на трассах Ф1 остается его напарник по Haas F1 Никита Мазепин. Только на недавнем этапе в Зандфорте россиянин остался очень недоволен действиями немца после квалификации, а днем позже обвинения звучали уже из уст Шумахера.
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В пятницу на Гран При Италии глава Ferrari Маттиа Бинотто рассказал Motorsport.com, насколько внимательно он следит за всей этой историей и не видит ли в происходящем негатива для протеже Скудерии.
«Заниматься этим вопросом должен руководитель Haas, – отметил Бинотто. – Мы в Ferrari не вникаем в эти мелочи и не слишком следим за такими вещами. Что для нас важно, так это прогресс Мика.
Мы уже не раз говорили, что в нынешнем сезоне для него важно, чтобы не было особенного прессинга – но при этом чтобы он мог постоянно прибавлять с точки зрения опыта и пилотажа. И думаю, в первом сезоне это удается Мику очень хорошо.
Безусловно, еще есть моменты, с которыми ему предстоит разобраться. Но это его дебютный чемпионат, и пока он достойно справляется с работой. Мы рады видеть его прогресс. Но я думаю, что куда важнее для него будет следующий год. Именно тогда мы будем ожидать он него качественного шага вперед как в скорости, так и в стабильности.
А то, что происходит внутри команды Haas, нас, повторюсь, не волнует».
По итогам 13 прошедших Гран При Шумахер опережает Мазепина по дополнительным показателям: очков не заработал ни один из пилотов, но у немца есть финиши на 12-м и 13-м местах, тогда как у российского гонщика – только на 14-м.
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Дополнительная информация: Олег Карпов