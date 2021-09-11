Мик Шумахер строит свою гоночную карьеру при поддержке Ferrari – с этой командой связаны главные успеха его отца Михаэля, а сам пилот входит в Академию легендарной марки.

В последнее время главным соперником Мика на трассах Ф1 остается его напарник по Haas F1 Никита Мазепин. Только на недавнем этапе в Зандфорте россиянин остался очень недоволен действиями немца после квалификации, а днем позже обвинения звучали уже из уст Шумахера.

В пятницу на Гран При Италии глава Ferrari Маттиа Бинотто рассказал Motorsport.com, насколько внимательно он следит за всей этой историей и не видит ли в происходящем негатива для протеже Скудерии.

«Заниматься этим вопросом должен руководитель Haas, – отметил Бинотто. – Мы в Ferrari не вникаем в эти мелочи и не слишком следим за такими вещами. Что для нас важно, так это прогресс Мика.

Мы уже не раз говорили, что в нынешнем сезоне для него важно, чтобы не было особенного прессинга – но при этом чтобы он мог постоянно прибавлять с точки зрения опыта и пилотажа. И думаю, в первом сезоне это удается Мику очень хорошо.

Безусловно, еще есть моменты, с которыми ему предстоит разобраться. Но это его дебютный чемпионат, и пока он достойно справляется с работой. Мы рады видеть его прогресс. Но я думаю, что куда важнее для него будет следующий год. Именно тогда мы будем ожидать он него качественного шага вперед как в скорости, так и в стабильности.

А то, что происходит внутри команды Haas, нас, повторюсь, не волнует».

По итогам 13 прошедших Гран При Шумахер опережает Мазепина по дополнительным показателям: очков не заработал ни один из пилотов, но у немца есть финиши на 12-м и 13-м местах, тогда как у российского гонщика – только на 14-м.

Дополнительная информация: Олег Карпов