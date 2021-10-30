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Формула 1 / Гран При США Новости

Мерседес понадеялся проиграть в Мексике не больше, чем в США

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Команда признала, что на высокогорной трассе будет медленнее, чем Red Bull

Мерседес понадеялся проиграть в Мексике не больше, чем в США

Накануне Гран При США считалось, что трасса в Остине больше подходит болидам Mercedes, а автодром а Мехико – Red Bull. Однако «Быки» оказались быстрее уже в Техасе: квалификацию и гонку выиграл Макс Ферстаппен, а Льюис Хэмилтон стал только вторым.

Несмотря на поражение в США, команда понадеялась, что в Мексике все сложится также, в том смысле, что пусть победа и достанется Red Bull, отставание Mercedes будет незначительным.

«Честно сказать, если нам удастся уступить Red Bull не больше, чем в Остине, это будет для нас наилучшим из возможных сценариев, – сказал гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин. – Там совершенно другая трасса, совершенно иные окружающие условия, что сказывается на работе силовой установки.

В чемпионате не так много трасс, где мы серьезно им уступаем. У нас были проблемы в Монако, в Баку, в Австрии. Но на остальных автодромах мы могли сражаться за поулы. Как я уже сказал, в Мексике в прошлом мы им уступали, так что придется хорошенько поработать, чтобы минимизировать наше отставание».

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