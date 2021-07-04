Mercedes: Мы сами создали себе проблемы

Mercedes не удается выиграть в Формуле 1 уже пять гонок кряду – такого не было с 2013 года. В этот раз в Шпильберге Валттери Боттас финишировал вторым, а Льюис Хэмилтон из-за падения прижимной силы финишировал только четвертым.

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Как рассказал Эндрю Шовлин, подводя традиционные итоги уик-энда, после слабого выступления в квалификации (ни Льюис Хэмилтон, ни Валттери Боттас не пробились в первую тройку) рассчитывать на победу фактически не приходилось – но воскресенье все равно можно было провести сильнее.

«Мы недовольны, – сказал главный гоночный инженер. – Думаю, второе и третье места устроили бы нас – это был реалистичный результат. Мы сами создали себе проблемы, когда плохо провели квалификацию. После этого бросить вызов Максу [Ферстаппену] было уже невероятно сложно.

Его темп был слишком высок, и даже если бы Льюис на первом отрезке ехал следом за ним, мне не кажется, что у нас вышло бы создать им проблемы. Наша машина работала не лучшим образом. В жарких условиях состав С5 не давал нам такой прибавки, на которую мы рассчитывали по итогам пятницы. Были и другие вопросы».

Он продолжил: «Когда машина Льюиса получила повреждения, потеряв некоторые аэродинамические элементы в области заднего колеса, это значительно сказалось на его скорости, из-за чего он и опустился со второго места на четвертое».

При этом Шовлин допустил, что речь может идти и об ошибке команды, а не только о возможностях автомобиля W12 в сравнении с техникой соперников.

«Если взглянуть на результаты, то приходится признать: видимо есть что-то, что мы делаем неправильно», – объяснил он.

Новая версия «дурацких» настроек

После прошлого этапа Шовлин упомянул, что Mercedes экспериментирует с настройками, которые инженер назвал «дурацкими». Позже технический директор Джеймс Эллисон объяснил, что речь просто о слегка экспериментальной версии. На Гран При Австрии эта работа получила развитие.

«Мы продолжили поиск, – объяснил Эндрю. – Льюис вернулся на симулятор, и нам казалось, что вышло найти полезное направление. Оно могло помочь улучшить машину, но дело в том, что все остальные тоже продвигаются вперед.

Потому у нас нет впечатления, что мы продвинулись на фоне соперников. Само по себе направление в работе с настройками очень интересное, оно позволяет улучшить баланс по ходу круга. Но похоже, что пока мы не смогли отыграть даже одной десятой, так что по-прежнему уступаем [Red Bull]».

Дополнительная информация: Люк Смит