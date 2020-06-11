Руководитель Mercedes Тото Вольф уже несколько раз высказывался по поводу возможного перехода Себастьяна Феттеля в его команду. Управленец ни разу не отверг такой вероятности. По слухам, немец может в 2021 году заменить в Брэкли Валттери Боттаса. Однако сам финн уверяет, что команда в разговоре с ним опровергла интерес к Феттелю.

«Меня это не волнует, – заверил Боттас Sky Sports. – Мы с командой очень честны в плане продвижения дела с контрактом. Мне прямо сказали, что они не интересуются Себом. Я ответил, что тогда все в порядке».

Боттас отметил, что истекающий в конце года контракт его не волнует: «Ситуация у меня такая же, как в любой другой сезон. Ничего нового. Забавно, что еще ни одной гонки не прошло, а кого-то уже хотят усадить на мое место. На меня это не давит, у меня есть ясная цель на сезон. Так или иначе, все сложится само собой. Стресса я не чувствую».

Боттас выступает за Mercedes с 2017 года и каждый раз подписывает однолетние контракты. В прошлом сезоне он показал лучший результат в карьере, став вице-чемпионом мира.

Феттель покинет Ferrari в конце года после шести сезонов с командой. В прошлом чемпионате он стал пятым.