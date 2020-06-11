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Формула 1 / Новость

Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля

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Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля
Автор:
, редактор
11 июн. 2020 г., 07:29

Валттери уверен, что пилот Ferrari ему не конкурент

Руководитель Mercedes Тото Вольф уже несколько раз высказывался по поводу возможного перехода Себастьяна Феттеля в его команду. Управленец ни разу не отверг такой вероятности. По слухам, немец может в 2021 году заменить в Брэкли Валттери Боттаса. Однако сам финн уверяет, что команда в разговоре с ним опровергла интерес к Феттелю.

«Меня это не волнует, – заверил Боттас Sky Sports. – Мы с командой очень честны в плане продвижения дела с контрактом. Мне прямо сказали, что они не интересуются Себом. Я ответил, что тогда все в порядке».

Боттас отметил, что истекающий в конце года контракт его не волнует: «Ситуация у меня такая же, как в любой другой сезон. Ничего нового. Забавно, что еще ни одной гонки не прошло, а кого-то уже хотят усадить на мое место. На меня это не давит, у меня есть ясная цель на сезон. Так или иначе, все сложится само собой. Стресса я не чувствую».

Боттас выступает за Mercedes с 2017 года и каждый раз подписывает однолетние контракты. В прошлом сезоне он показал лучший результат в карьере, став вице-чемпионом мира. 

Феттель покинет Ferrari в конце года после шести сезонов с командой. В прошлом чемпионате он стал пятым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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