Mercedes запретила Хэмилтону стартовать на шинах Medium
Как рассказал шестикратный чемпион мира, он хотел начинать гонку на более жестких сликах, но команда решила иначе
Во втором сегменте квалификации Айфельского Гран При оба пилота Mercedes, как и еще несколько гонщиков, провели первую быструю попытку на резине Medium средней жесткости.
Валттери Боттас показал только седьмую скорость. а вот результат Льюиса Хэмилтона оказался вторым. Хотя показанное время позволяло британцу пройти дальше, Mercedes отправила обоих гонщиков на трассу на более мягких сликах Soft.
В итоге именно на них Валттери и Льюис начнут гонку.
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После завершение сессии Motorsport.com попросил Хэмилтона объяснить, зачем он улучшил свое время и лишился возможности получить на первый отрезок более жесткую резину.
«Я бы прошел и так, – ответил шестикратный чемпион мира. – Я как раз этого и хотел, потому что мне всегда интересно попробовать что-то другое. Но команда решила, что мы оба должны быть на одной резине.
Завтра мы увидим, верный ли это был выбор. Мне кажется, что да. В противном случае нам бы пришлось чуть сложнее».
Никому из тех, кто пробовал пройти в финал квалификации на шинах Medium, сделать этого не удалось.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Люк Смит