Mercedes запретила Хэмилтону стартовать на шинах Medium

Во втором сегменте квалификации Айфельского Гран При оба пилота Mercedes, как и еще несколько гонщиков, провели первую быструю попытку на резине Medium средней жесткости.

Валттери Боттас показал только седьмую скорость. а вот результат Льюиса Хэмилтона оказался вторым. Хотя показанное время позволяло британцу пройти дальше, Mercedes отправила обоих гонщиков на трассу на более мягких сликах Soft.

В итоге именно на них Валттери и Льюис начнут гонку.

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После завершение сессии Motorsport.com попросил Хэмилтона объяснить, зачем он улучшил свое время и лишился возможности получить на первый отрезок более жесткую резину.

«Я бы прошел и так, – ответил шестикратный чемпион мира. – Я как раз этого и хотел, потому что мне всегда интересно попробовать что-то другое. Но команда решила, что мы оба должны быть на одной резине.

Завтра мы увидим, верный ли это был выбор. Мне кажется, что да. В противном случае нам бы пришлось чуть сложнее».

Никому из тех, кто пробовал пройти в финал квалификации на шинах Medium, сделать этого не удалось.