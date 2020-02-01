Mercedes занялась машиной для 2020 года еще в 2018-м
В чемпионской команде рассказали, что начали работу над автомобилем для сезона-2020 еще тогда, когда машина 2019 года еще ни разу не выезжала на трассу.
Об этом рассказал технический директор Mercedes Джеймс Эллисон в видео, записанном на заводе команды в Брэкли.
«Мы начали думать об этой машине в конце 2018 года, – сказал он. – Мы тогда даже еще не создали машину для 2019-го. Ее мы тестировали на заводе примерно в то время, когда думали о наработках на 2020-й.
Сам этот процесс [разработки автомобиля] очень долгий, но он начинается постепенно и сужается до огромного всплеска активности. Это происходит за месяц до Рождества, после которого следуют два три месяца [работы] перед зимними тестами, а потом мы приезжаем в Мельбурн».
Презентация машины от Mercedes, которая выиграла шесть последних Кубков конструкторов, состоится 14 февраля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Mercedes занялась машиной для 2020 года еще в 2018-м
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