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Формула 1 / Новость

Mercedes занялась машиной для 2020 года еще в 2018-м

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Mercedes занялась машиной для 2020 года еще в 2018-м
Автор:
1 февр. 2020 г., 09:43

В чемпионской команде рассказали, что начали работу над автомобилем для сезона-2020 еще тогда, когда машина 2019 года еще ни разу не выезжала на трассу.

Об этом рассказал технический директор Mercedes Джеймс Эллисон в видео, записанном на заводе команды в Брэкли. 

«Мы начали думать об этой машине в конце 2018 года, – сказал он. – Мы тогда даже еще не создали машину для 2019-го. Ее мы тестировали на заводе примерно в то время, когда думали о наработках на 2020-й.

Сам этот процесс [разработки автомобиля] очень долгий, но он начинается постепенно и сужается до огромного всплеска активности. Это происходит за месяц до Рождества, после которого следуют два три месяца [работы] перед зимними тестами, а потом мы приезжаем в Мельбурн».

 

Презентация машины от Mercedes, которая выиграла шесть последних Кубков конструкторов, состоится 14 февраля.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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