Mercedes занялась машиной для 2020 года еще в 2018-м

Об этом рассказал технический директор Mercedes Джеймс Эллисон в видео, записанном на заводе команды в Брэкли.

«Мы начали думать об этой машине в конце 2018 года, – сказал он. – Мы тогда даже еще не создали машину для 2019-го. Ее мы тестировали на заводе примерно в то время, когда думали о наработках на 2020-й.

Сам этот процесс [разработки автомобиля] очень долгий, но он начинается постепенно и сужается до огромного всплеска активности. Это происходит за месяц до Рождества, после которого следуют два три месяца [работы] перед зимними тестами, а потом мы приезжаем в Мельбурн».

Презентация машины от Mercedes, которая выиграла шесть последних Кубков конструкторов, состоится 14 февраля.