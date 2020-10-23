Mercedes заменила компоненты мотора после схода Боттаса в Германии
Исследовав причины, приведшие к первой в сезоне поломке у финского гонщика, команда обновила силовые установки на обеих машинах
Боттас стартовал с поула на Айфельском Гран При две недели назад, но вынужден бвыл запарковать машину в гараже после 18 кругов из-за падения мощности.
Изначально в команде Mercedes предполагали, что дело в отказе мотор-генератора MGU-H, но в итоге оказалось, что проблемы связаны с электрическими компонентами. Команда подтвердила, что перед пятничными тренировками Гран При Португалии на обеих машинах были заменены электронные контрольные блоки.
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«Поломка у Валттери в Германии была локализована, все дело в блоке управляющей электроники, – подтвердил официальный представитель Mercedes поздно вечером в четверг. – И у него, и у Льюиса в этот уик-энд будут новые модули, которым мы изменили калибровку, чтобы избежать повторения.
Это вторые модули для обоих гонщиков, что лежит в рамках разрешенного количества».
Регламент Ф1 разрешает использование двух блоков контрольной электроники по ходу сезона, следующая замена приведет к штрафной перестановке по решетке.
Пока неясно, потребуется ли замена на машинах Racing Point и Williams, которые также используют моторы из Бриксуорта.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Люк Смит