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Mercedes заменила Хэмилтону мотор перед финальным днем тестов

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Mercedes заменила Хэмилтону мотор перед финальным днем тестов
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
28 февр. 2020 г., 09:30

Исследовав причины отказа, прервавшего работу на трассе накануне, чемпионы мира решили сменить силовую установку на своей машине W11

В четверг, проехав полтора десятка кругов после обеденного перерыва, Льюис Хэмилтон вынужден был остановить машину на обочине, так как двигатель выключился из-за падения давления масла.

Британскому пилоту до конца дня так и не удалось вернуться к работе – и после первого исследования силовой установки в команде приняли решение отправить ее на базу в Бриксуорт для углубленного изучения неполадки. 

По этой причине на шасси W11, которое в Барселоне по очереди используют Хэмилтон и Валттери Боттас, для пятничной сессии установили новый двигатель.  

По информации Motorsport.com, это тот мотор, который на прошлой неделе отказал во время смены Боттаса, но был отремонтирован и подготовлен к дальнейшей работе. 

Кроме заводской команды, проблемы с моторами Mercedes по ходу зимних заездов регулярно возникают у Williams. Команде пришлось уже дважды проводить замены из-за неполадок, теряя время. 

Пилот Williams Джордж Расселл связывал эти проблемы с масляной системой, что позволяет говорить о едином источнике неприятностей для обеих команд. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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