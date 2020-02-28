Mercedes заменила Хэмилтону мотор перед финальным днем тестов
Исследовав причины отказа, прервавшего работу на трассе накануне, чемпионы мира решили сменить силовую установку на своей машине W11
В четверг, проехав полтора десятка кругов после обеденного перерыва, Льюис Хэмилтон вынужден был остановить машину на обочине, так как двигатель выключился из-за падения давления масла.
Британскому пилоту до конца дня так и не удалось вернуться к работе – и после первого исследования силовой установки в команде приняли решение отправить ее на базу в Бриксуорт для углубленного изучения неполадки.
По этой причине на шасси W11, которое в Барселоне по очереди используют Хэмилтон и Валттери Боттас, для пятничной сессии установили новый двигатель.
По информации Motorsport.com, это тот мотор, который на прошлой неделе отказал во время смены Боттаса, но был отремонтирован и подготовлен к дальнейшей работе.
Кроме заводской команды, проблемы с моторами Mercedes по ходу зимних заездов регулярно возникают у Williams. Команде пришлось уже дважды проводить замены из-за неполадок, теряя время.
Пилот Williams Джордж Расселл связывал эти проблемы с масляной системой, что позволяет говорить о едином источнике неприятностей для обеих команд.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Mercedes заменила Хэмилтону мотор перед финальным днем тестов
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