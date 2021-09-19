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Формула 1 / Гран При России Новости

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Автор:
, редактор
Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор

В немецкой команде придумали, как побеждать Red Bull

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Досрочно бросив доработку нынешнего болида, Mercedes впервые за многие годы оказалась в ситуации, когда ее машина перестала быть лучшей в Формуле 1. Соперники действующих чемпионов из Red Bull продолжают развитие своего болида, что дает им преимущество на трассе. 

Перед Гран При России немецкая команда сохраняет лидерство в Кубке конструкторов, но Льюис Хэмилтон на 5 очков отстает от Макса Ферстаппена в чемпионате. Чтобы выиграть оба зачета без доработки болида, в Mercedes решили полностью использовать возможности своей силовой установки.

На базе в Бриксуорте инженеры тестируют, как много мощности могут выжать из гибридной части двигателя. Сначала в команде попробуют увеличить эффективность турбины, не компрометируя ее надежность. Если этого не будет достаточно, то надежностью в Mercedes готовы пожертвовать. Как сообщает итальянская редакция Motorsport, в Mercedes полагают, что раскрутив собственный мотор могут заставить сделать то же самое и Red Bull. В таком случае, не выдержать могут и силовые установки Honda. Это может привести к тому, что обеим командам придется получить штрафы за перерасход двигателей, что устраивает Mercedes.

Валттери Боттас в Монце уже отбыл штраф за четвертый мотор. Льюис Хэмилтон этого пока не делал и в Mercedes думают этого избежать. Но если смогут спровоцировать на то же самое Ферстаппена, команда готова смириться со штрафом на стартовой решетке. 

Ранее сообщалось, что Red Bull может поставить Ферстаппену четвертый мотор уже в Сочи, так как голландец все равно потеряет три позиции на старте из-за аварии в Италии. Mercedes там же опробует повышение мощности силовой установки.

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Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

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