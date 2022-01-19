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Mercedes все же устроит Грожану тесты. Теперь их наметили на 2022-й

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Ромену пообещали тесты на Mercedes еще в прошлом году

Mercedes все же устроит Грожану тесты. Теперь их наметили на 2022-й

В 2020-м году во время гонки в Бахрейне Ромен Грожан попал в страшную аварию: француз влетел в ограждение, и его машина стремительно загорелась. Об этом событии гонщику еще долго будут напоминать последствия от ожогов рук, из-за которых Грожан не смог проехать последние две гонки сезона и таким образом досрочно завершил карьеру в Ф1.

После инцидента француз сразу сказал, что хочет провести прощальные тесты – но команда Haas, за которую он выступал пять последних лет, отказала гонщику в такой возможности. На помощь ему пришла Mercedes: глава коллектива Тото Вольф решил дать Грожану возможность проехать за рулем машины «Серебряных стрел». 

Изначально Ромен должен был участвовать в демонстрационных заездах во время Гран При Франции в 2021-м, однако из-за переноса гонки на другую дату задуманное реализовать так и не удалось: этап Ф1 наложился на уик-энд IndyCar, где сейчас и выступает француз. К счастью, Вольф не забыл об обещанном и напомнил Грожану, что они все-таки собираются провести тесты в грядущем сезоне.

«После Абу-Даби я отправил Тото сообщение, – рассказал Грожан. – И он ответил: в начале сообщения Тото меня поблагодарил, а в конце написал: “В этом году мы должны посадить тебя за руль этой машины”. Так что да, мы все еще обсуждаем эту возможность.

В прошлом году было несколько вещей, которые явно не облегчили задачу, – добавил Ромен. – В том году я не мог поехать на этап во Франции, потому что в тот уик-энд у нас была гонка в Айове. Но Mercedes – и я – определенно настроены провести тестовый заезд, даже несмотря на то, что моя шея умрет после этого.

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Но да, мы все еще хотим сделать это, и если получится, то я буду очень рад. Но нужно понимать, что мой главный фокус на гонках с Andretti».

Еще в прошлом году Грожан пошел подгонку сиденья в автомобиле 2019 года на базе в Брэкли и поработал там же на симуляторе.

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