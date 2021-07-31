Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии

В эти выходные в Будапеште проходит Гран При Венгрии, 11-й этап чемпионата Формулы 1. Квалификация этапа закончилась успехом Mercedes: гонщики чемпионской команды будут стартовать с первого ряда – плюс стартуют на шинах средней жесткости, в то время как их соперники из Red Bull начнут гонку на мягкой резине.

1 Льюис Хэмилтон (Mercedes) Стартует на шинах Medium 2 Валттери Боттас (Mercedes) Стартует на шинах Medium 3 Макс Ферстаппен

(Red Bull) Стартует на шинах Soft 4 Серхио Перес

(Red Bull) Стартует на шинах Soft 5 Пьер Гасли (AlphaTauri) Стартует на шинах Soft 6



Ландо Норрис (McLaren) Стартует на шинах Soft 7 Шарль Леклер

(Ferrari) Стартует на шинах Soft 8 Эстебан Окон (Alpine) Стартует на шинах Soft 9 Фернандо Алонсо

(Alpine) Стартует на шинах Soft 10 Себастьян Феттель (Aston Martin) Стартует на шинах Soft 11 Даниэль Риккардо (McLaren) 12

Лэнс Стролл (Aston Martin) 13 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 14



Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 15 Карлос Санйс (Ferrari) 16

Юки Цунода (AlphaTauri) 17 Джордж Расселл (Williams)

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Николя Латифи (Williams) 19 Никита Мазепин

(Haas) 20

Мик Шумахер

(Haas) Гонщик не принял участия в квалификации из-за аварии в третьей тренировке