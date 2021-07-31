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Формула 1 / Гран При Венгрии Результаты

Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии

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, Редактор

Лучшим из остальных в квалификации стал Пьер Гасли, а Alpine единственной из середняков смогла провести обоих пилотов в первую десятку

Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии

В эти выходные в Будапеште проходит Гран При Венгрии, 11-й этап чемпионата Формулы 1. Квалификация этапа закончилась успехом Mercedes: гонщики чемпионской команды будут стартовать с первого ряда – плюс стартуют на шинах средней жесткости, в то время как их соперники из Red Bull начнут гонку на мягкой резине.

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1

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Стартует на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Стартует на шинах Medium

 

 

3

 

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Стартует на шинах Soft

 

 

5

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Стартует на шинах Soft

 

 

7

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

9

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

Стартует на шинах Soft

 

 

11

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

 

13

 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

15

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

17

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

19

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

Гонщик не принял участия

в квалификации

из-за аварии 

в третьей тренировке

 

 

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