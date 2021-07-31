Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии
Лучшим из остальных в квалификации стал Пьер Гасли, а Alpine единственной из середняков смогла провести обоих пилотов в первую десятку
В эти выходные в Будапеште проходит Гран При Венгрии, 11-й этап чемпионата Формулы 1. Квалификация этапа закончилась успехом Mercedes: гонщики чемпионской команды будут стартовать с первого ряда – плюс стартуют на шинах средней жесткости, в то время как их соперники из Red Bull начнут гонку на мягкой резине.
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|
1
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Стартует на шинах Medium
|
2
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
Стартует на шинах Medium
|
3
|
Макс Ферстаппен
Стартует на шинах Soft
|
4
|
Серхио Перес
(Red Bull)
Стартует на шинах Soft
|
5
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
Стартует на шинах Soft
|
6
|
Ландо Норрис
(McLaren)
Стартует на шинах Soft
|
7
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Стартует на шинах Soft
|
8
|
Эстебан Окон
(Alpine)
Стартует на шинах Soft
|
9
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
Стартует на шинах Soft
|
10
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
Стартует на шинах Soft
|
11
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
12
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
13
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
14
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
15
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
|
16
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
17
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
18
|
Николя Латифи
(Williams)
|
19
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
20
|
Мик Шумахер
(Haas)
Гонщик не принял участия
в квалификации
из-за аварии
в третьей тренировке
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