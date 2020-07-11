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Mercedes впала в отчаяние после тренировок: «Мы во тьме. На машине Льюиса проблемы»

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Mercedes впала в отчаяние после тренировок: «Мы во тьме. На машине Льюиса проблемы»
Автор:
11 июл. 2020 г., 08:10

Вольф и Хэмилтон оказались в растерянности перед началом второго соревновательного дня Гран При Штирии

Босс чемпионской команды Тото Вольф признал: в Mercedes не понимают причины слабых результатов в свободных заездах. «Мы во тьме. Особенно в том, что касается итогового времени Льюиса – на его машине проблемы», – констатировал Вольф.

Льюис Хэмилтон показал во второй тренировке шестой результат. Британец отстал от лидера почти на семь десятых секунды. На предыдущем этапе, который также проходил на трассе «Ред Булл Ринг», действующий чемпион мира ехал быстрее. «Все замедлились, не только мы», – считает Вольф.

На вопрос о том, станет ли борьба во второй гонке более плотной, чем была неделю назад, Хэмилтон ответил положительно: «Похоже на то. Но ты никогда не можешь быть уверен в том, что именно происходит на тренировке. То ли остальные нашли темп, то ли просто мы замедлились. А может, произошло и то, и другое».

Перед началом уик-энда FIA уведомила команды, что результаты второй тренировочной сессии могут сформировать стартовую решетку. Это произойдет в том случае, если субботнюю квалификацию отменят из-за дождя, а в воскресенье утром погода так и не наладится. Если этот сценарий осуществится, поул-позиция достанется Ферстаппену, а Хэмилтон будет стартовать шестым.

«Это было бы ужасно. В таком случае я стартую еще дальше, чем на прошлой неделе – отреагировал на такую перспективу Хэмилтон – Здесь же так здорово ездить по дождю. Будем надеяться, мы сможем провести квалификацию, даже если начнется ливень».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Вторая тренировка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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