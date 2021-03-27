До момента, когда команды Формулы 1 продемонстрируют свою истинную силу (или слабость) в квалификации Гран При Бахрейна, остаются считанные часы. Однако специалисты, наблюдатели или эксперты не могут сидеть сложа руки – тем более, когда в руках у них есть результаты пятничных тренировок. По традиции на основании времен круга, показателей максимальной скорости и других данных журналисты попытались предположить, как сейчас выглядит расклад сил – а мы знакомим читателей с их выводами и аргументацией.

Red Bull пока впереди Mercedes, особенно – по гоночному темпу

Не исключено, что в воскресенье Mercedes снова всех сокрушит, но пока чемпионская команда отстает от Red Bull – такой вывод по итогам пятницы делает большинство экспертов.

Хотя поведение болида W12 выглядит заметно более сбалансированным, чем на тестах, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас по-прежнему сталкиваются с проблемами, которые не получается объяснить разницей в количестве топлива на борту и режимах работы двигателя (напомним, в квалификации и гонке должен быть использован только один режим – а на тренировках настройками можно играть как угодно). Машине не хватает стабильности при прохождении поворотов – и это сказывается на результатах.

В частности, по словам представителей Mercedes, шины 2021 года сильнее прошлогодних изнашиваются при небольших скольжениях, возникающих из-за проблем с балансом. Именно из-за этого по ходу быстрого круга W12, поначалу способный идти вровень с RB16B, отстает на последней части трассы – после того самого 13-го поворота, где Хэмилтон вылетел в гравий по ходу предсезонных тестов.

«Пилоты Red Bull – и особенно Ферстаппен – могут поворачивать руль на входе в поворот крайне уверенно, сохранять высокую скорость на апексе и резко нажимать на газ на выходе, – поделился своими наблюдениями журналист сайта The Race Эдд Стро, по ходу обеих тренировок наблюдавший за поведением машин в 11-м повороте. – Серхио Перес действовал не настолько впечатляюще, но все же выглядел весьма уверенным в себе.

Что касается Mercedes, то уже в первой практике вход в поворот у болидов этой команды получался заметно лучше, чем на тестах – хотя ценой этого стала недостаточная поворачиваемость в районе апекса. Во второй тренировке пилоты Mercedes выглядели еще сильнее: разница с Red Bull, которая на тестах была огромной, сейчас ощутимо уменьшилась. Но RB16B по-прежнему выглядела лучше всех благодаря стабильности поведения на всех этапах прохождения поворота. Сохранится ли это преимущество до квалификации – большой вопрос. Особенно с учетом того, что установка свежего комплекта шин обычно улучшала ситуацию для пилотов Mercedes».

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Журналист медиа-группы Ф1 Лоренс Барретто тоже считает, что поклонникам Red Bull не стоит считать Ферстаппена единоличным фаворитом квалификации: по подсчетам эксперта, средний квалификационный темп Mercedes чуть выше – пусть разница и оценивается в ничтожную одну сотую секунды. Также Барретто проанализировал времена прохождения мини-секторов, на которые разбит круг – и выяснил, что идеальный круг британца (сумма самых быстрых результатов на всех мини-секторах) на 0.648 с быстрее лучшего результата Льюиса во второй тренировке. В случае с Ферстаппеном эта разница составляет всего 0.104 с. Если внести соответствующую поправку в результаты практики, получится, что идеальный круг Хэмилтона – на три десятых быстрее, чем у голландца.

На длинных сериях кругов резина на болидах Mercedes деградировала активнее, чем у Red Bull – что, в частности, сильно помешало Валттери Боттасу. По ходу своей серии финн допустил немало ошибок, и многие его круги были аннулированы из-за нарушения границ трассы. Ближе к концу заезда гонщик по радио назвал свою машину «неуправляемой» – хотя позже в интервью уточнил, что она была неуправляемой только «местами».

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Большинство экспертов сходятся на том, что на длинных сериях Red Bull быстрее Mercedes в среднем на две десятых секунды. По наблюдениям Барретто, разница накапливается в медленных и среднескоростных поворотах – в то время как на быстрых изгибах болид чемпионской команды даже быстрее.

При этом обозреватель издания Autosport Алекс Калинаускас утверждает, что в пятницу Red Bull чаще всего работала с далекими от экстремальных настройками мотора. К примеру, Мак Ферстаппен в начале длинной серии кругов во второй тренировке задействовал достаточно мощный режим, но позже переключился на менее агрессивный вариант.

McLaren остается главной загадкой

«Болид MCL35M продолжает выглядеть крайне стабильным – особенно когда за рулем Даниэль Риккардо, – делится своими наблюдениями Эд Стро. – У Ландо Норриса было несколько эпизодов, в которых он явно переоценил возможности машины, но в целом машина смотрится весьма уверенно на входе в поворот и стабильна при его прохождении – в точности как это выглядело на тестах. Если машина действительно так хороша, как кажется со стороны, у McLaren все хорошо – хотя из показанных пилотами времен пока сложно делать далеко идущие выводы».

Напомним, что по лучшему времени на круге Ландо Норрис отстал от Макса Ферстаппена меньше чем на одну десятую. Однако эксперты отмечают весьма высокую скорость McLaren на прямых – и на этом основании предполагают, что в пятницу команда из Уокинга работала на более агрессивных режимах работы мотора, чем Red Bull и Mercedes.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

В итоге мало кто ждет, что McLaren сможет навязать борьбу лидерам – но эксперты в целом уверены, что британский коллектив является главным претендентом на лидерство среди середняков. Лоренс Барретто оценивает отставание MCL35M от W12 и RB16B по квалификационному темпу в две десятых секунды – при том что обладатель четвертого места в рейтинге (AlphaTauri) проигрывает уже вдвое больше. По темпу на длинных сериях эксперт поставил оранжевые автомобили только на 5-е место – но в группе из пяти команд (вместе с McLaren туда входят AlphaTauri, Ferrari, Alpine и Aston Martin) разница между соседними позициями составляет не больше девяти сотых – а то и одну сотую.

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Ferrari в межсезонье потеряла меньше всех

На прошлогоднем Гран При Бахрейна лучшее время по итогам пятницы оставил за собой Льюис Хэмилтон. Вчера семикратный чемпион мира проиграл себе прошлогоднему больше двух секунд – но в случае с большинством других команд потери были не столь велики. К примеру, Red Bull потеряла чуть больше полутора секунд – но и она в соответствующем рейтинге оказалась только на 5-м месте.

Минимальные потери – у Ferrari (1.017), McLaren (1.101) и Alfa Romeo (1.113). Присутствие в этой тройке сразу двух команд с итальянскими силовыми установками неизбежно даст новую пищу слухам о том, что отставание Ferrari в прошлом году было предопределено не отставанием в технологиях, а негласными репрессивными мерами со стороны FIA.

«Рейтинг потерь», где лидеры прошлого сезона оказались неожиданно низко, а неудачники – весьма высоко, заставил некоторых экспертов сделать приятные выводы о заметном уплотнении пелотона. Кое-какие позитивные выводы можно сделать и из таблицы лучших времен: в те три десятых, что на прошлогоднем Гран При Бахрейна разделяли Mercedes и Red Bull, теперь укладываются целых четыре команды.

Разница между первой и последней строчкой протокола, правда, уменьшилась всего на одну десятую. Поэтому, может быть, стоит прислушаться к словам Карлоса Сайнса, объяснившего плотность результатов специфическими условиями на трассе: «В начале второй тренировки внезапно изменились и ветер, и другие важные составляющие – в результате чего любой болид было труднее удержать на грани, у всех пилотов возникли те или иные сложности с балансом машины. Думаю, это сделало результаты заезда более плотными».

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

P.S. Увы, ни в одной из экспертных выкладок не находится хороших новостей для команды Haas в целом и Никиты Мазепина в частности. В абсолютном большинстве рейтингов американский коллектив занимает последнее место. К примеру, по оценкам Лоренса Барретто, даже от Williams FW43B болид Haas VF-21 отстает в среднем на восемь десятых с круга по квалификационному темпу и на девять десятых – по гоночному. С учетом того, что команда не собирается дорабатывать машину по ходу сезона, трудно определить эту ситуацию иначе как безнадежную.