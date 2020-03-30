Mercedes воспользовалась идеями итальянцев для помощи больным коронавирусом

Инженерам команды Формулы 1 Mercedes и ученым из Университетского колледжа Лондона потребовалось четыре дня на то, чтобы создать новый дыхательный аппарат для больных коронавирусом. Это устройство проще и легче в производстве по сравнению с существующими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), потому его может использовать большее число заболевших.

Новый дыхательный аппарат не осуществляет механической вентиляции легких, но подает больному насыщенный кислородом воздух. В нем использованы идеи аналогичных приборов, котоыре уже активно используются в Италии и Китае. По данным врачей, в половине случаев заболевшим достаточно такого устройства и нет необходимости в ИВЛ.

Ранее команды Формулы 1, чьи базы расположены в Великобритании, пообещали помочь в производстве медицинского оборудования. Помимо Mercedes, речь идет о Red Bull Racing, Haas, Williams, McLaren, Racing Point и Renault.

Спортивный советник Red Bull Хельмут Марко в эфире австрийского телеканала ORF подтвердил, что производство новых ИВЛ уже стартовало.

«Большим преимуществом Формулы 1 является наша способность быстро реагировать на сложные технические вызовы, а также быстро организовывать производство. С прошлой пятницы мы отправлены на каникулы, однако это не запрещает нам выпускать детали по заказу британского правительства», – сказал Марко.