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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Mercedes везет в Австрию новые детали и новое топливо

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Mercedes везет в Австрию новые детали и новое топливо
Автор:
, ответственный редактор
30 июн. 2020 г., 07:43

Не исключено, что на первом этапе сезона чемпионская команда опробует очередную инновационную систему

На Гран При Австрии болиды Mercedes будут выглядеть не так, как на предсезонных тестах или в паддоке так и не состоявшегося Гран При Австралии. И дело не только в представленной вчера новой расцветке чемпионской команды. Хотя за последние месяцы сотрудники немецкого коллектива провели немало времени на вынужденных каникулах, им все же удалось подготовить достаточно серьезный набор обновлений.

В частности, еще до ухода на каникулы был выполнен основной объем работ над новым комплектом аэродинамических элементов – и этот комплект будет впервые установлен на машины уже перед первым Гран При сезона.

Впрочем, стоит вспомнить, что на прошлогодней гонке в Шпильберге немецкая команда не смогла побороться за победу из-за нюансов работы силовой установки. Поэтому особое внимание обращает на себя информация о том, что на Гран При Австрии коллектив будет использовать новый бензин.

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Источники сообщают, что новое топливо должно сделать двигатели надежнее. Можно предположить, что химикам компании Petronas удалось получить нужную мощность при более низких температурах горения – и благодаря этому риск перегрева мотора при наиболее агрессивных режимах работы теперь ниже. Впрочем, бензин может способствовать повышению надежности другими способами – к примеру, если он дает меньше количество нагара, обладает улучшенными смазочными и очищающими свойствами или менее агрессивен к материалам, использованным в конструкции системы впрыска.

Также считается, что у Mercedes есть определенные проблемы с таким важным аспектом как смазка вкладышей коленвала – и за прошедшие месяцы мотористы из Брискворта просто не могли не уделить внимание этому моменту.

Наконец, по нашей информации, в Австрии немецкая команда может опробовать – по крайней мере, на тренировках – некое новое решение, позволяющее корректировать углы установки задних колес и таким образом обеспечивать эффект подруливания в повороте. Определенные шаги в этом направлении конструкторский штаб Mercedes предпринял еще в прошлом году – однако не исключено, что зимой и весной инженеры добились нового прорыва.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

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