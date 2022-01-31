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Формула 1 Новости

Mercedes вернула Хэмилтона в соцсети. Но знает ли он об этом?

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Льюис появился в одном из новых корпоративных роликов команды

Mercedes вернула Хэмилтона в соцсети. Но знает ли он об этом?
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С момента спорного финала сезона Ф1 в Абу-Даби гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон ни разу не говорил о произошедшем: уже больше месяца семикратный чемпион воздерживается от общения с прессой и от постов в социальных сетях.

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Однако 31 января, в канун китайского нового года, на сайте Weibo появилось новое видео, в котором присутствует Льюис (посмотреть можно здесь). Семикратный чемпион и его новый напарник Джордж Расселл от лица коллектива поздравили жителей Китая с наступающим праздником.

Напомним, что такое длительное отсутствие Хэмилтона в социальных сетях породило череду слухов. По информации ряда источников, британец может и не выйти на старт первой гонки нового сезона Ф1: все будет зависеть от решения, которое примет FIA по итогам расследования событий на Гран При Абу-Даби.

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Международная автомобильная федерация обещала опубликовать решение своего разбирательства 18 февраля. Недавно FIA выпустила новый документ, в котором сообщается, что на данный момент никаких решений не принято.

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