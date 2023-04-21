Mercedes вернула Эллисона на пост технического директора
Как стало известно Motorsport.com, команда провела рокировку позиций между Джеймсом Эллисоном и Майком Эллиоттом
Не прошло и двух недель с заверений главы Mercedes Тото Вольфа, что много лет проработавший техническим директором команды и построивший для нее немало чемпионских машин Джеймс Эллисон больше не будет принимать каждодневного участия в работе над шасси, как стало известно о серьезных перестановках в Брэкли.
Эллисон, который всего 20 месяцев назад занял должность главы технического штаба и стал уделять Формуле 1 меньше времени, возвращается на прежний пост, тогда как сменивший его Майк Эллиотт, напротив, теперь будет отвечать за общие и стратегические вопросы.
Эта рокировка стала следствием тех сложностей, с которыми Mercedes столкнулась после смены регламента Ф1 – выиграв до того восемь титулов подряд, команда закончила чемпионат-2022 всего с одной победой, а за зиму ей не удалось сделать качественный шаг вперед, что потребовало радикальной переделки шасси прямо по ходу чемпионата-23.
Говоря о перестановках, глава Mercedes F1 Тото Вольф рассказал Motorsport.com: «Инициатором этого процесса во многом выступал Майк Эллиотт. Так что мы решили провести обмен должностями. Майк стал главой штаба, у него блестящий технический ум. А Джеймс Эллисон вновь будет техническим директором и будет его подчиненным».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
В прежней роли Эллисон уделял Формуле 1 только три дня в неделю, однако сменивший его Эллиот сохранит пятидневное расписание. Также известно, что Джеймс продолжит участие в работах над яхтой для Кубка Америки, которыми он занимался последнее время в рамках проекта совладельцев Mercedes из компании INEOS.
Как объяснил Вольф, проведенные перестановки – по мнению Эллиотта – помогут каждому из инженеров принести общему делу больше пользы.
«По оценке Майка, а его умениям в этом плане нужно отдать должное, Джеймс станет для нас настоящим гладиатором, который поведет войска за собой, и за которым те пойдут с удовольствием, – объяснил Тото. – Майк пришел к выводу, что его [Эллисона] умения и навыки лучше подходят для организации движения вперед.
Это касается и технических, и человеческих качеств, а также способности выстроить структуру, которая может быть успешной на протяжении многих лет.
Вопрос сейчас именно в создании устойчивой структуры, которая будет работать и в следующем поколении. Сейчас мы видим большие изменения в вопросах технического развития, искусственного интеллекта и машинного обучения.
В то же время, мы смотрим на то, как лучше выстроить современную команду Ф1 и какие инновации следует внедрить.
Майк нашел должность, где сможет наилучшим образом проявить себя. Он невероятно талантливый инженер, очень уважаемый в организации. Он станет хорошим наставником и спарринг-партнером для серьезных людей.
На самом деле, я очень рад, что Майк сам принял решение. Они с Джеймсом достигли согласия, а у нас в команде продолжат работу два гения».
Майк Эллиотт, технический директор Mercedes
Фото: Mercedes AMG
Глава Mercedes отметил, что рокировка двух инженеров стала не единственной перестановкой в команде.
«У Джона Оуэна, нашего главного конструктора, после введения лимита бюджетов работа стала совсем иной, – сказал австриец. – Это касается не только условий работы при создании машин, но и множества дополнительных задач.
По сути, главный конструктор стал администратором затрат.
Так что нам придется разделить задачи. Джон продолжит заниматься разработками, а вот его заместитель Джакомо Тортора станет теперь директором по конструкторским вопросам.
Это значит, что Джон сможет концентрироваться на главном, а Джакомо будет трудиться и в конструкторском офисе, и в организационной сфере».
Сейчас Mercedes продолжает переделку своей машины W14 в попытках угнаться за Red Bull. По мнению Вольфа, участие Эллисона очень поможет этому проекту.
«Мы выбрали путь и считаем его правильным, – объяснил Тото. – Просто теперь у нас иное распределение ролей и другая структура управления».
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