В последние несколько дней команда Mercedes не просто изменила расклад сил в борьбе с Red Bull за чемпионские титулы – события на трассах в Бразилии и Катаре начинают напоминать игру с соперником в кошки-мышки.

По ходу уик-энда в Сан-Паулу внимание на себя обращало превосходство Mercedes в скорости на прямых. Причем обратило настолько сильно, что представители австрийской команды начали публично обсуждать возможность подачи протеста на конструкцию заднего антикрыла болида W12 – и эта активность привела к введению уже по ходу Гран При Катара дополнительной процедуры проверки этой детали.

При этом во время заездов на ближневосточной трассе у чемпионского коллектива уже не было преимущества в максимальной скорости – о чем не без удовольствия сообщил руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. Наблюдатели при этом отметили, что болид RB16B в состоянии разгоняться до тех же скоростей, что и W12, превосходя автомобиль конкурирующей команды в уровне прижимной силы. Хотя в теории машина «Быков» должна уступать из-за более высокого аэродинамического сопротивления.

Однако все это не помешало Льюису Хэмилтону выиграть квалификацию Гран При Катара с очень большим преимуществом над Максом Ферстаппеном – почти полсекунды. Несмотря на более высокий уровень прижимной силы у соперников, Хэмилтон на 2-м секторе смог отыграть у голландца четверть секунды. «Они кладут нас на лопатки в 6-м и 7-м повороте», – признал Хорнер после квалификации.

Как же машина может при большем уровне прижимной силы уступать в поворотах? Тото Вольф предположил, что Red Bull не удалось оптимизировать аэродинамический баланс машины – и для этого есть определенные основания.

Известно, что на субботней тренировке «Быки» столкнулись с неприятной ситуацией – верхняя плоскость заднего антикрыла, считавшегося оптимальным для трассы в Катаре, изгибалась при активированной системе DRS. Это снижало эффективность крыла – и одновременно создавало риск повторить опыт Льюиса Хэмилтона, дисквалифицированного после квалификации в Сан-Паулу (ведь изгибание верхней плоскости влияет на расстояние до основной – а превышение этого расстояния и стало причиной наказания Хэмилтона).

В результате перед квалификацией Red Bull установила на свои болиды другие крылья, генерирующие больший уровень прижимной силы. И можно предположить, что проблемы команды в решающих субботних заездах связаны с необходимостью уже по ходу квалификации настраивать аэродинамический баланс.

Впрочем, у экспертов есть и другая версия событий. По ходу этого сезона не раз можно было увидеть, как Red Bull уступает соперникам на трассах, где к своему пределу быстрее подходят передние шины – к примеру, в Будапеште и Стамбуле. А там, где надо беречь скорее задние покрышки (в частности, в Остине) – наоборот, «Быки» уверенно опережали Mercedes. Изначально инженеры команд Ф1 предполагали, что автодром в Катаре стоит отнести ко второму типу трасс – но эти предположения не оправдались.

«Похоже, что в пятницу машины настраивались так, чтобы сберечь левую заднюю шину, – рассказал в субботу Марио Изола, руководитель спортивных программ Pirelli. – Однако обратить внимание стоило на переднее левое колесо – именно оно испытывает максимальные нагрузки. В быстрых поворотах нагрузки на передние колеса высоки – плюс здесь немало мест, где надо продолжать торможение при повернутых колесах. И это сильно сказывается на состоянии передних шин».