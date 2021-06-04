Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет

После Гран При Монако, ставшего для Mercedes худшей гонкой сезона, многие наблюдатели были уверены, что на следующем этапе в Баку чемпионская команда вернется на позиции лидера. Однако на пятничных заездах Гран При Азербайджана пилоты немецкого коллектива предоставили пилотам других команд занимать первые строчки протоколов – а сами закончили день с 11-м (Льюис Хэмилтон) и 16-м (Валттери Боттас) временами.

При этом семикратный чемпион мира во время вечерних медиа-сессий не выглядел особо обеспокоенным и заявил, что пятница для его команды прошла в целом хорошо.

«Честно говоря, сегодня был неплохой день. В том смысле, что все прошло чисто, мы проехали необходимое количество кругов, не было серьезных ошибок – разве что однажды я серьезно заблокировал колеса по ходу первой тренировки.

В целом у меня было ощущение, что многое получалось. И машина в первой тренировке была неплоха – а во второй мы просто не смогли добиться прогресса, не смогли ускориться. Я атаковал, я был на пределе – но автомобиль часто не позволял мне делать то, что я хочу. Есть места на трассе, где нам надо быть быстрее – но банально не хватает сцепления с трассой.

Так что, да, мы далековато от лидеров – и думаю, сейчас все будут скрести головы, пытаясь понять, что происходит и как мы можем изменить ситуацию. Одним словом, день неплохой – мы просто не особо быстры и будем работать над этим».

Похожим образом описал ситуацию и Боттас, позитивно отозвавшийся об управляемости машины.

«Сегодня нам было очень, очень сложно – нам явно не хватало темпа. А темпа не было из-за нехватки сцепления. Машине не хватает зацепа, она очень много скользит – но стоит сказать, что у нее при этом в целом все в порядке с балансом.

Наверное, с точки зрения гоночного темпа ситуация не так уж и плоха – но в любом случае нам не хватает скорости. Очевидно, что есть некий ключевой фактор, мешающий нам быть быстрее – и нам надо как можно быстрее найти его. Есть ли у меня варианты, в чем причина? Пока нет. Когда твоей проблемой является нехватка сцепления с покрытием, причин может быть множество – так что, работы вечером у нас будет много».