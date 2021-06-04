Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет

Автор:
, Главный редактор

Валттери Боттасу в пятницу было «очень, очень сложно» - а вот Льюис Хэмилтон провел «в целом неплохой день»

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет

После Гран При Монако, ставшего для Mercedes худшей гонкой сезона, многие наблюдатели были уверены, что на следующем этапе в Баку чемпионская команда вернется на позиции лидера. Однако на пятничных заездах Гран При Азербайджана пилоты немецкого коллектива предоставили пилотам других команд занимать первые строчки протоколов – а сами закончили день с 11-м (Льюис Хэмилтон) и 16-м (Валттери Боттас) временами.

При этом семикратный чемпион мира во время вечерних медиа-сессий не выглядел особо обеспокоенным и заявил, что пятница для его команды прошла в целом хорошо.

«Честно говоря, сегодня был неплохой день. В том смысле, что все прошло чисто, мы проехали необходимое количество кругов, не было серьезных ошибок – разве что однажды я серьезно заблокировал колеса по ходу первой тренировки.

В целом у меня было ощущение, что многое получалось. И машина в первой тренировке была неплоха – а во второй мы просто не смогли добиться прогресса, не смогли ускориться. Я атаковал, я был на пределе – но автомобиль часто не позволял мне делать то, что я хочу. Есть места на трассе, где нам надо быть быстрее – но банально не хватает сцепления с трассой.

Так что, да, мы далековато от лидеров – и думаю, сейчас все будут скрести головы, пытаясь понять, что происходит и как мы можем изменить ситуацию. Одним словом, день неплохой – мы просто не особо быстры и будем работать над этим».

Читайте также:

Похожим образом описал ситуацию и Боттас, позитивно отозвавшийся об управляемости машины.

«Сегодня нам было очень, очень сложно – нам явно не хватало темпа. А темпа не было из-за нехватки сцепления. Машине не хватает зацепа, она очень много скользит – но стоит сказать, что у нее при этом в целом все в порядке с балансом.

Наверное, с точки зрения гоночного темпа ситуация не так уж и плоха – но в любом случае нам не хватает скорости. Очевидно, что есть некий ключевой фактор, мешающий нам быть быстрее – и нам надо как можно быстрее найти его. Есть ли у меня варианты, в чем причина? Пока нет. Когда твоей проблемой является нехватка сцепления с покрытием, причин может быть множество – так что, работы вечером у нас будет много».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену

Предыдущая новость

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

2
Формула 1

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену

21мин
3
Формула 1

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

4
Формула 1

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии

5
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

22ч
Самое важное:
Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет
Формула 1

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет

11мин
Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену
Формула 1

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену

21мин
Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку
Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии
Формула 1

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку
Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Yamaha решила помочь Виньялесу: уволила его инженера и друга Гран При Каталонии
MotoGP

Yamaha решила помочь Виньялесу: уволила его инженера и друга

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку Баку
Формула 2

Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают Гран При Азербайджана
Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1
Формула 1

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1

Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше
Формула 1

Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше

Mercedes Больше от
Mercedes
Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Самое читаемое Сегодня

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку
Формула 1 Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену
Формула 1 Формула 1

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет
Формула 1 Формула 1

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии
Формула 1 Формула 1

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина
Формула 1 Формула 1

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку

Самое важное:

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет
Формула 1 Формула 1

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену
Формула 1 Формула 1

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку
Формула 1 Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии
Формула 1 Формула 1

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.