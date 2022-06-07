Mercedes: В Баку нас тоже ждут проблемы

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Как считается, команда Mercedes в этом сезоне страдает от изначально выбранной концепции машины, которая работает только при малом дорожном просвете. Однако из-за возникновения козления машину приходится либо приподнимать, либо максимально зажимать подвеску, либо снижать уровень прижимной силы (либо все вместе). Все это приводит к снижению скорости.

В Барселоне казалось, что в Mercedes смогли найти такой компромисс в настройках, который позволил прибавить в скорости, однако в Монако отставание от лидеров вновь стало заметно. Накануне следующего этапа, который пройдет в Азербайджане по городской трассе в Баку, гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин признался, что там их низкие и жесткие машины с недостаточным прижимом ждут те же самые проблемы, что и в Монако.

«Определенно в Монако нам было сложнее настроить машину, чем в Барселоне, – сказал Шовлин. – В Испании мы неплохо чувствовали себя в гонке, но пока все еще уступаем Red Bull и Ferrari. В Монако все усложнилось из-за множества медленных поворотов и кочек на трассе. В таких условиях нашими машинами трудно управлять.

В итоге пилоты не чувствовали уверенности в своих машинах, что мешало им ехать быстрее. В общем, в отличие от Испании мы не смогли найти подходящие настройки. Боюсь, что те же трудности ждут нас в Баку. Мы продолжаем работать, улучшить поведение машин или как минимум подобрать наилучшие настройки.

При этом мы смотрим на весь сезон, а не только на Баку. Нам нужно так доработать шасси, чтобы быть быстрыми на всех типах трасс».