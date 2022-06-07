Mercedes: В Баку нас тоже ждут проблемы
Гоночный инженер команды Эндрю Шовлин заметил, что трасса в Баку похожа на Монако, где Mercedes не блеснули
Как считается, команда Mercedes в этом сезоне страдает от изначально выбранной концепции машины, которая работает только при малом дорожном просвете. Однако из-за возникновения козления машину приходится либо приподнимать, либо максимально зажимать подвеску, либо снижать уровень прижимной силы (либо все вместе). Все это приводит к снижению скорости.
В Барселоне казалось, что в Mercedes смогли найти такой компромисс в настройках, который позволил прибавить в скорости, однако в Монако отставание от лидеров вновь стало заметно. Накануне следующего этапа, который пройдет в Азербайджане по городской трассе в Баку, гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин признался, что там их низкие и жесткие машины с недостаточным прижимом ждут те же самые проблемы, что и в Монако.
«Определенно в Монако нам было сложнее настроить машину, чем в Барселоне, – сказал Шовлин. – В Испании мы неплохо чувствовали себя в гонке, но пока все еще уступаем Red Bull и Ferrari. В Монако все усложнилось из-за множества медленных поворотов и кочек на трассе. В таких условиях нашими машинами трудно управлять.
В итоге пилоты не чувствовали уверенности в своих машинах, что мешало им ехать быстрее. В общем, в отличие от Испании мы не смогли найти подходящие настройки. Боюсь, что те же трудности ждут нас в Баку. Мы продолжаем работать, улучшить поведение машин или как минимум подобрать наилучшие настройки.
При этом мы смотрим на весь сезон, а не только на Баку. Нам нужно так доработать шасси, чтобы быть быстрыми на всех типах трасс».
Феттель назвал свою любимую трассу. Он ни разу там не был
Алонсо не понравилась идея ограничить зарплаты пилотам