Mercedes: В Бахрейне мы были сильнее, чем в Мельбурне

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Из-за проблем с надежностью Red Bull, команда Mercedes занимает сейчас второе место в Кубке конструкторов Формулы 1. При этом по скорости прошлогодние чемпионы очевидно третьи.

Пока эту ситуацию не просто не удается изменить, но отрыв Ferrari от Mercedes только увеличивается, отметил главный стратег «серебряной» команды Джеймс Воулз. При этом он добавил, что дело может быть в том, что трасса в Бахрейне просто больше подходила Mercedes, чем австралийский трек.

«Пока самой успешной гонкой с точки зрения отставания от лидеров для нас остается Гран При Бахрейна, – сказал Воулз. – Но в каждой гонке мы стараемся делать шаги вперед. У нас есть план действий, что мы должны испытать, протестировать, доработать, но также действуют и все наши соперники.

К тому же многое зависит от конкретной трассы. Где-то доминирует не Ferrari, а Red Bull, потом внезапно прибавляет McLaren.

В Мельбурне мы были в самой худшей ситуации, проиграв Ferrari секунду в квалификации. Но там и Макс Ферстаппен не мог ничего поделать с Шарлем Леклером, столкнувшись с гораздо более сильной деградацией шин Medium».