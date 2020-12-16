Mercedes: В Абу-Даби нам помешал Элбон

Перед стартом Гран При Абу-Даби Макс Ферстаппен посетовал, что ему приходится в одиночку бороться с двумя пилотами Mercedes. По мнению голландца, это снижало его шансы на победу даже при старте с поул-позиции.

Ранее боссы Red Bull неоднократно заявляли, что Mercedes переигрывает их тактически из-за того, что напарник не в состоянии поддержать Ферстаппена, слишком сильно отставая от него. Но именно в Абу-Даби ситуация сложилась по-другому.

Алекс Элбон всю гонку держался недалеко от пилотов Mercedes, а на финише даже стал догонять Льюиса Хэмилтона, в итоге проиграв ему полторы секунды.

По словам представителей Mercedes, именно Элбон не позволил им отправить одного или обоих пилотов на второй пит-стоп, чтобы он на свежих шинах попробовал догнать Ферстаппена.

«Мы могли бы рискнуть на другой трассе, где проще обгонять. Но в Абу-Даби не было гарантий, что мы смогли бы обогнать Элбона. Вероятно, так мы подарили бы ему подиум», – цитирует стратега Mercedes Auto Motor und Sport.