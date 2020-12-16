Mercedes: В Абу-Даби нам помешал Элбон
Алекс наконец-то помог Ферстаппену в борьбе
Перед стартом Гран При Абу-Даби Макс Ферстаппен посетовал, что ему приходится в одиночку бороться с двумя пилотами Mercedes. По мнению голландца, это снижало его шансы на победу даже при старте с поул-позиции.
Ранее боссы Red Bull неоднократно заявляли, что Mercedes переигрывает их тактически из-за того, что напарник не в состоянии поддержать Ферстаппена, слишком сильно отставая от него. Но именно в Абу-Даби ситуация сложилась по-другому.
Алекс Элбон всю гонку держался недалеко от пилотов Mercedes, а на финише даже стал догонять Льюиса Хэмилтона, в итоге проиграв ему полторы секунды.
По словам представителей Mercedes, именно Элбон не позволил им отправить одного или обоих пилотов на второй пит-стоп, чтобы он на свежих шинах попробовал догнать Ферстаппена.
«Мы могли бы рискнуть на другой трассе, где проще обгонять. Но в Абу-Даби не было гарантий, что мы смогли бы обогнать Элбона. Вероятно, так мы подарили бы ему подиум», – цитирует стратега Mercedes Auto Motor und Sport.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин