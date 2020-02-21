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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Результаты

Mercedes уже чемпион? Статистика первой недели тестов

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Mercedes уже чемпион? Статистика первой недели тестов
Автор:
Соавтор: Александр Кабановский
21 февр. 2020 г., 19:21

Мы свели воедино итоговые таблицы каждого из трех дней заездов в Барселоне – оказалось, что по скорости и надежности чемпионы шести последних лет вновь уверенно превосходят соперников.

В 2019-м предсезонные тесты завершились в пользу Ferrari – что не помешало представителям Mercedes одержать двойные победы в пяти первых Гран При со старта чемпионата. 

Этой зимой команда из Брэкли с самого начала заявила о своих претензиях: лишь в один из трех дней протокол возглавил не ее пилот, но в сводной таблице Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон далеко оторвались от преследователей. Даже с учетом того, что оба показали свои результаты на самых мягких шинах С5, преимущество впечатляет – 1,3 секунды до героя четверга Кими Райкконена из Alfa Romeo и вернувшегося в Ф1 за рулем Renault Эстебана Окона.

В шестерку сильнейших вошли и оба гонщика на «розовых Mercedes» с индексом RP20, а вот Red Bull и особенно Ferrari пока не впечатляют: Макс Ферстапен проиграл 1,8 секунды, Себастьян Феттель – и вовсе 2,4.

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Лучшие результаты гонщиков в первую неделю тестов 

Гонщик Команда Время Отст. Шины День
Finland Валттери Боттас 1.15.732 3
United Kingdom Льюис Хэмилтон 1.16.516 0.784 3
Finland Кими Райкконен 1.17.091 1.359 2
France Эстебан Окон 1.17.102 1.370 3
Canada Лэнс Стролл 1.17.338 1.606 3
Mexico Серхио Перес 1.17.347 1.615 2
Russian Federation Даниил Квят 1.17.427 1.695 3
Italy Антонио Джовинацци 1.17.469 1.737 3
Netherlands Макс Ферстаппен 1.17.516 1.784 1
Australia Даниэль Риккардо 1.17.574 1.842 3
France Пьер Гасли 1.17.783 2.051 3
Spain Карлос Сайнс 1.17.842 2.110 1
Thailand Александр Элбон 1.17.912 2.180 2
Germany Себастьян Феттель 1.18.154 2.422 2
United Kingdom Джордж Расселл 1.18.168 2.436 1
Monaco Шарль Леклер 1.18.289 2.557 1
France Ромен Грожан 1.18.380 2.648   3
Canada Николя Латифи 1.18.382 2.650 1
Poland Роберт Кубица 1.18.386 2.654 1
United Kingdom Ландо Норрис 1.18.454 2.722 3
Denmark Кевин Магнуссен 1.18.466 2.734 1

С точки зрения пройденной дистанции картина выглядит очень похожим образом. Проехав за три половинки дня четыре с лишним дистанции Гран При, Хэмилтон и здесь оказался на первой строчке. Ему немного уступил Ферстаппен, в число лидеров вошли не блиставшие скоростью Карлос Сайнс (McLaren) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo).

Что до Скудерии, то ее гонщики вновь оказались далеко позади лидеров по количеству кругов. 

Пройденная дистанция за первую неделю тестов (пилоты)

Гонщик Команда Мотор Круги
United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 273
Netherlands Макс Ферстаппен Honda 254
Spain Карлос Сайнс Renault 237
Italy Антонио Джовинацци Ferrari 231
Finland Валттери Боттас Mercedes 221
Thailand Александр Элбон Honda 217
France Пьер Гасли Honda 206
France Ромен Грожан Ferrari 206
Mexico Серхио Перес Mercedes 203
France Эстебан Окон Renault 190
United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 189
United Kingdom Ландо Норрис Renault 186
Monaco Шарль Леклер Ferrari 181
Australia Даниэль Риккардо Renault 178
Russian Federation Даниил Квят Honda 178
Germany Себастьян Феттель Ferrari 173
Canada Лэнс Стролл Mercedes 168
Canada Николя Латифи Mercedes 135
Finland Кими Райкконен Ferrari 134
Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 110
Poland Роберт Кубица Ferrari 59
Среди команд первой предсказуемо оказалась Mercedes, замкнула список Haas, чьи пилоты дважды за три дня умудрились разбить машину. Для поклонников Скудерии хороших новостей по-прежнему нет.

Пройденная дистанция за первую неделю тестов (команды)

Команда Мотор Круги
Mercedes 494
Honda 471
Ferrari 424
Renault 423
Honda 384
Renault 380
Mercedes 371
Ferrari 354
Mercedes 324
Ferrari 316
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Автор Марк Бремер

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