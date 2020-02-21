Mercedes уже чемпион? Статистика первой недели тестов
Мы свели воедино итоговые таблицы каждого из трех дней заездов в Барселоне – оказалось, что по скорости и надежности чемпионы шести последних лет вновь уверенно превосходят соперников.
В 2019-м предсезонные тесты завершились в пользу Ferrari – что не помешало представителям Mercedes одержать двойные победы в пяти первых Гран При со старта чемпионата.
Этой зимой команда из Брэкли с самого начала заявила о своих претензиях: лишь в один из трех дней протокол возглавил не ее пилот, но в сводной таблице Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон далеко оторвались от преследователей. Даже с учетом того, что оба показали свои результаты на самых мягких шинах С5, преимущество впечатляет – 1,3 секунды до героя четверга Кими Райкконена из Alfa Romeo и вернувшегося в Ф1 за рулем Renault Эстебана Окона.
В шестерку сильнейших вошли и оба гонщика на «розовых Mercedes» с индексом RP20, а вот Red Bull и особенно Ferrari пока не впечатляют: Макс Ферстапен проиграл 1,8 секунды, Себастьян Феттель – и вовсе 2,4.
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Лучшие результаты гонщиков в первую неделю тестов
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|День
|Валттери Боттас
|1.15.732
|–
|3
|Льюис Хэмилтон
|1.16.516
|0.784
|3
|Кими Райкконен
|1.17.091
|1.359
|2
|Эстебан Окон
|1.17.102
|1.370
|3
|Лэнс Стролл
|1.17.338
|1.606
|3
|Серхио Перес
|1.17.347
|1.615
|2
|Даниил Квят
|1.17.427
|1.695
|3
|Антонио Джовинацци
|1.17.469
|1.737
|3
|Макс Ферстаппен
|1.17.516
|1.784
|1
|Даниэль Риккардо
|1.17.574
|1.842
|3
|Пьер Гасли
|1.17.783
|2.051
|3
|Карлос Сайнс
|1.17.842
|2.110
|1
|Александр Элбон
|1.17.912
|2.180
|2
|Себастьян Феттель
|1.18.154
|2.422
|2
|Джордж Расселл
|1.18.168
|2.436
|1
|Шарль Леклер
|1.18.289
|2.557
|1
|Ромен Грожан
|1.18.380
|2.648
|3
|Николя Латифи
|1.18.382
|2.650
|1
|Роберт Кубица
|1.18.386
|2.654
|1
|Ландо Норрис
|1.18.454
|2.722
|3
|Кевин Магнуссен
|1.18.466
|2.734
|1
С точки зрения пройденной дистанции картина выглядит очень похожим образом. Проехав за три половинки дня четыре с лишним дистанции Гран При, Хэмилтон и здесь оказался на первой строчке. Ему немного уступил Ферстаппен, в число лидеров вошли не блиставшие скоростью Карлос Сайнс (McLaren) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo).
Пройденная дистанция за первую неделю тестов (пилоты)
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|273
|Макс Ферстаппен
|Honda
|254
|Карлос Сайнс
|Renault
|237
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|231
|Валттери Боттас
|Mercedes
|221
|Александр Элбон
|Honda
|217
|Пьер Гасли
|Honda
|206
|Ромен Грожан
|Ferrari
|206
|Серхио Перес
|Mercedes
|203
|Эстебан Окон
|Renault
|190
|Джордж Расселл
|Mercedes
|189
|Ландо Норрис
|Renault
|186
|Шарль Леклер
|Ferrari
|181
|Даниэль Риккардо
|Renault
|178
|Даниил Квят
|Honda
|178
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|173
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|168
|Николя Латифи
|Mercedes
|135
|Кими Райкконен
|Ferrari
|134
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|110
|Роберт Кубица
|Ferrari
|59
Пройденная дистанция за первую неделю тестов (команды)
|Команда
|Мотор
|Круги
|Mercedes
|494
|Honda
|471
|Ferrari
|424
|Renault
|423
|Honda
|384
|Renault
|380
|Mercedes
|371
|Ferrari
|354
|Mercedes
|324
|Ferrari
|316
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Автор
|Марк Бремер
Mercedes уже чемпион? Статистика первой недели тестов
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