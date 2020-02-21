Mercedes уже чемпион? Статистика первой недели тестов

В 2019-м предсезонные тесты завершились в пользу Ferrari – что не помешало представителям Mercedes одержать двойные победы в пяти первых Гран При со старта чемпионата.

Этой зимой команда из Брэкли с самого начала заявила о своих претензиях: лишь в один из трех дней протокол возглавил не ее пилот, но в сводной таблице Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон далеко оторвались от преследователей. Даже с учетом того, что оба показали свои результаты на самых мягких шинах С5, преимущество впечатляет – 1,3 секунды до героя четверга Кими Райкконена из Alfa Romeo и вернувшегося в Ф1 за рулем Renault Эстебана Окона.

В шестерку сильнейших вошли и оба гонщика на «розовых Mercedes» с индексом RP20, а вот Red Bull и особенно Ferrari пока не впечатляют: Макс Ферстапен проиграл 1,8 секунды, Себастьян Феттель – и вовсе 2,4.

Лучшие результаты гонщиков в первую неделю тестов

Гонщик Команда Время Отст. Шины День Валттери Боттас 1.15.732 – 3 Льюис Хэмилтон 1.16.516 0.784 3 Кими Райкконен 1.17.091 1.359 2 Эстебан Окон 1.17.102 1.370 3 Лэнс Стролл 1.17.338 1.606 3 Серхио Перес 1.17.347 1.615 2 Даниил Квят 1.17.427 1.695 3 Антонио Джовинацци 1.17.469 1.737 3 Макс Ферстаппен 1.17.516 1.784 1 Даниэль Риккардо 1.17.574 1.842 3 Пьер Гасли 1.17.783 2.051 3 Карлос Сайнс 1.17.842 2.110 1 Александр Элбон 1.17.912 2.180 2 Себастьян Феттель 1.18.154 2.422 2 Джордж Расселл 1.18.168 2.436 1 Шарль Леклер 1.18.289 2.557 1 Ромен Грожан 1.18.380 2.648 3 Николя Латифи 1.18.382 2.650 1 Роберт Кубица 1.18.386 2.654 1 Ландо Норрис 1.18.454 2.722 3 Кевин Магнуссен 1.18.466 2.734 1

С точки зрения пройденной дистанции картина выглядит очень похожим образом. Проехав за три половинки дня четыре с лишним дистанции Гран При, Хэмилтон и здесь оказался на первой строчке. Ему немного уступил Ферстаппен, в число лидеров вошли не блиставшие скоростью Карлос Сайнс (McLaren) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo).

Что до Скудерии, то ее гонщики вновь оказались далеко позади лидеров по количеству кругов.

Пройденная дистанция за первую неделю тестов (пилоты)