Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Отставание пилотов Mercedes от гонщиков Red Bull и Ferrari в пятничных тренировках Гран При Азербайджана обусловлено нехваткой сцепления с трассой в медленных поворотах. Такой информацией поделился с журналистами руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер.

«При сравнении времен на круге выясняется, что Mercedes проигрывает в медленной части трассы. И в то же самое время очевидно, что Ferrari на этом участке очень сильна, – рассказал менеджер съемочной группе телеканала Sky Sports. – И поэтому тут было бы неплохо быть одинаково быстрыми относительно соперников во всех поворотах. И думаю, у нас получилось подобрать разумный баланс».

Ту же точку зрения в паддоке трассы в Баку высказал и консультант концерна Red Bull Хельмут Марко: «Из того, что мы видим, самым слабым местом Mercedes остаются медленные повороты. Надеюсь, до завтра они не смогут решить эту проблему. А имевшегося раньше преимущества в секунду за счет скорости на прямых у них больше нет».

Ситуацию со скоростью Mercedes прокомментировал и руководитель чемпионской команды Тото Вольф: «У нас очень хорошая машина, но пока мы не можем заточить ее под один очень быстрый круг. Определенно, то, с чем мы столкнулись в Монако, в какой-то степени продолжается и здесь. На определенных частях трассы наша машина просто не работает нужным образом.

Здесь нет быстрых поворотов, просто цепь из разгонов, торможений и 90-градусных поворотов – или более сложные повороты, как в Монако. Так что, изначально можно было предположить, что нам здесь будет сложно. Red Bull были хороши на наиболее сложных участках в Монако, и здесь они тоже хорошо смотрятся – как и Ferrari. А если к этому добавить крылья, которые дают тебе выигрыш на прямой, получается просто идеальная комбинация, чтобы сражаться с нами».