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Формула 1 / Новость

Mercedes успешно запустила новый мотор

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Mercedes успешно запустила новый мотор
Автор:
, редактор
29 янв. 2020 г., 07:04

Команда поделилась записью звука нового двигателя.

Команда Формулы 1 Mercedes впервые запустила силовую установку, которую будет использовать в сезоне-2020. Запуск состоялся на базе команды и прошел успешно.

Mercedes представит свою новую машину с индексом W11 14 февраля в Сильверстоуне, за пять дней до старта предсезонных тестов Ф1 в Барселоне. 

Mercedes выиграла шесть последних чемпионатов подряд. На 2020 год команда сохранила тот же состав, с которым выступала предыдущие три сезона: за нее поедут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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