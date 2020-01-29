Mercedes успешно запустила новый мотор

Команда Формулы 1 Mercedes впервые запустила силовую установку, которую будет использовать в сезоне-2020. Запуск состоялся на базе команды и прошел успешно.

Mercedes представит свою новую машину с индексом W11 14 февраля в Сильверстоуне, за пять дней до старта предсезонных тестов Ф1 в Барселоне.

Mercedes выиграла шесть последних чемпионатов подряд. На 2020 год команда сохранила тот же состав, с которым выступала предыдущие три сезона: за нее поедут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.