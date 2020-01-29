Mercedes успешно запустила новый мотор
Поделились
Комментарии
Команда поделилась записью звука нового двигателя.
Команда Формулы 1 Mercedes впервые запустила силовую установку, которую будет использовать в сезоне-2020. Запуск состоялся на базе команды и прошел успешно.
Mercedes представит свою новую машину с индексом W11 14 февраля в Сильверстоуне, за пять дней до старта предсезонных тестов Ф1 в Барселоне.
Mercedes выиграла шесть последних чемпионатов подряд. На 2020 год команда сохранила тот же состав, с которым выступала предыдущие три сезона: за нее поедут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Мнение: ограничение бюджетов команд не поможет Формуле 1
Следующая новость
«Ferrari проанализирует Феттеля». Масса увидел у Себастьяна шанс остаться в Маранелло
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Mercedes успешно запустила новый мотор
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
2
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу