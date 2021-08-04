Mercedes удивило отсутствие большого крыла Red Bull в Венгрии
Возможно, Red Bull не смогла использовать лучшую конфигурацию болида
На Гран При Венгрии Mercedes впервые за долгое время смогла занять первый ряд стартовой решетки по итогам квалификации. При этом Льюис Хэмилтон выиграл у Макса Ферстаппена сразу четыре десятых секунды.
Инженер чемпионской команды Эндрю Шовлин признался, что в его коллективе были удивлены, что Red Bull не использовала в Венгрии конфигурацию машину с максимальной аэродинамической нагрузкой.
«Мы думали, что эта трасса должна им подойти, – сказал Шовлин. – На трассах, где требуется высокая прижимная сила, нас беспокоит то, что мы-то постоянно используем крыло с максимальной нагрузкой, а они свое привозят на трассы вроде Монако и Венгрии.
Но, видимо, они не смогли добиться с ним баланса. Они сняли его в субботу, для нас было странным, что кто-то использует в Венгрии не самое свое загруженное крыло. Мы не знаем, почему они приняли такое решение, но возможно, с большим крылом у них не вышло заставить работать переднюю часть машины».
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