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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Mercedes удивило отсутствие большого крыла Red Bull в Венгрии

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Возможно, Red Bull не смогла использовать лучшую конфигурацию болида

Mercedes удивило отсутствие большого крыла Red Bull в Венгрии

На Гран При Венгрии Mercedes впервые за долгое время смогла занять первый ряд стартовой решетки по итогам квалификации. При этом Льюис Хэмилтон выиграл у Макса Ферстаппена сразу четыре десятых секунды.

Инженер чемпионской команды Эндрю Шовлин признался, что в его коллективе были удивлены, что Red Bull не использовала в Венгрии конфигурацию машину с максимальной аэродинамической нагрузкой.

«Мы думали, что эта трасса должна им подойти, – сказал Шовлин. – На трассах, где требуется высокая прижимная сила, нас беспокоит то, что мы-то постоянно используем крыло с максимальной нагрузкой, а они свое привозят на трассы вроде Монако и Венгрии.

Но, видимо, они не смогли добиться с ним баланса. Они сняли его в субботу, для нас было странным, что кто-то использует в Венгрии не самое свое загруженное крыло. Мы не знаем, почему они приняли такое решение, но возможно, с большим крылом у них не вышло заставить работать переднюю часть машины».

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