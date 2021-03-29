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Формула 1 / Новость

Mercedes: У нас нет никаких преимуществ над Red Bull

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В чемпионской команде не находят оружия против конкурентов, несмотря на победу в гонке

Mercedes: У нас нет никаких преимуществ над Red Bull

Mercedes смогла выиграть Гран При Бахрейна, превзойдя Red Bull за счет лучшей тактики. Однако по чистой скорости болиды чемпионской команды уступали конкурентам из Милтон-Кинс. Причем главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин уверяет, что у его команды нет ни одного преимущества над Red Bull.

«У нас нет никаких сильных сторон в сравнении с ними, – сказал Шовлин. – Много лет мы могли полагаться на скорость на прямых, или скоростные повороты, или связки поворотов. Но сейчас мы нигде не отыгрывали время у них. Зато были места, где они отыгрывали у нас большие куски времени: это скоростные повороты и связка 9-10, там они были очень сильны.

И это самое главное. В квалификации мы просто повторяли их темп в лучших для себя местах. А в остальных они были быстрее. Так что нам просто нужна более быстрая машина, вот и все».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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