Mercedes столкнулась с проблемами при разработке нового мотора

В опубликованном в соцсетях ролике глава отдела двигателей Энди Коуэлл рассказал, что Mercedes добилась прогресса с мотором, но в ходе разработки не обошлось без неприятностей. В сопровождающем видео твите было сказано: «Если у вас нет неудач, вы недостаточно стараетесь».

«В Бриксуорте происходит много чего, силовая установка претерпела множество улучшений, как по части ERS, так и блока внутреннего сгорания, – сказал Коуэлл. – Как обычно, приходится бороться с мелкими проблемами, чтобы собрать все воедино.

Требуется очень много работы, чтобы создать спецификацию мотора, проверить ее на стенде, а затем предоставить моторы командам, чтобы они запустили их нам своих машинах. Полагаю, вы уже видели запуск одной из них».

Коуэлл добавил, что Mercedes уже занимается постройкой моторов для всех шести машин: «Огромное количество деталей мы уже произвели, идет процесс сборки, затем все предстоит доставить на другой конец света».

О первом запуске нового двигателя для машины W11 Mercedes сообщила 28 января. Презентация автомобиля состоится 14 февраля, в этот же день в Сильверстоуне команда впервые выведет новый автомобиль на трассу.

Дополнительная информация: Адам Купер