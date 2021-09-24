Mercedes стали лучшими в FP2 в Сочи, Боттас быстрее Хэма

Как и в первой тренировке Формулы 1 в Сочи, после обеда быстрейшими на трассе были гонщики команды Mercedes. Лучшее время вновь показал Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон уступил напарнику 44 тысячные секунды.

Лучшие результаты были показаны на мягких шинах, при этом Ферстаппен, которому перед началом сессии поставили новую силовую остановку, что отправило его на в конец стартового поля, не стал пытаться перебить время лидеров, проехав большую часть дистанции на шинах Medium и уступив Боттасу более секунды. При этом Макс по ходу дистанции жаловался по радио на проблемы с задней подвеской.

Зато третье время, весьма близкое к результатам лидеров, неожиданно в середине сессии на свежих шинах Soft показал другой пилот на болиде с мотором Honda: Пьер Гасли уступил лидерам только 0,252 секунды.

Сессия была прервана красными флагами после того, как Антонио Джовинаци потерял контроль над своей машиной в восьмом повороте и ударился задней частью об отбойник, оторвав на болиде антикрыло. Из боксов ему приказали остановиться на трассе и дожидаться эвакуации. Спустя несколько минут заезды возобновились.

Как и в утренней тренировке, россиянин Никита Мазепин был быстрее своего партнера Мика Шумахера. Он опередил напарника на 0,131 секунды. К слову, Никита выступает в Сочи в особом шлеме с именами российских призеров летней Паралимпиады. По ходу сессии он пожаловался на то, что чувствует в шлеме "слишком много воздуха".

В итоге Мазепин проиграл Боттасу всего 2,5 секунды против более 4 секунд в первой тренировке.

Начиная с сегодняшнего вечера в Сочи прогнозируется сильный дождь, который может продлиться в субботу и весьма вероятно закончится в воскресенье. Поэтому в боксах поговаривают, что квалификацию могут перенести на утро воскресенья или отменить вовсе. В этом случае стартовые позиции в гонках будут определены по итогам этой тренировки.