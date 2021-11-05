Mercedes стали быстрейшими в FP1, Ферстаппен проиграл 0,123 секунды

Валттери Боттас на Mercedes показал лучшее время в первой тренировке Гран При Мексики. Он проехал круг за 1:18,341 секунды, опередив своего партнера Льюиса Хэмилтона на 0,076 секунды и лидера чемпионата Макса Ферстаппена на 0,123 секунды.

Оба пилота Mercedes при этом всю сессию отъездили на шинах Soft, в то время как Red Bull значительную часть дистанции ездили на Hard. Свое лучшее время Ферстаппен, впрочем, тоже показал на мягких шинах.

В целом восемь гонщиков по ходу сессии ездили только на шинах Soft, девять использовали резину Hard и Soft и трое Soft и Medium.

Интересно, что визуально казалось, словно на болиде Боттаса дополнительные вентиляционные отверстия двигателя меньше, чем у Хэмилтона. Это дает преимущество в аэродинамике и может объяснить скорость финна, но чревато проблемами с перегревом. Есть предположение, что в Mercedes таким образом решили понаблюдать, как поведет себя силовая установка Боттаса, если ее охлаждение немного снизить, чтобы потом принять или не принять такую же вентиляционную схему для Хэмилтона.

Трасса очень быстро раскатывалась, так что пилоты постоянно улучшали, причем даже на старых шинах. Так к середине сессии лучшее время оставалось за Хэмилтоном, который показал его на изношенных шинах Soft. А вторым оказался Ферстаппен, который проиграл 45 тысячных на Hard.

Из-за вынужденного простаивания трек успел покрыться слоем пыли, так что поначалу сцепление с покрытием было коварным. Так, попеременно отбойников коснулись Шарль Леклер и Серхио Перес. И если Леклер отделался повреждением заднего крыла, то болид Переса пострадал серьезнее. В боксах с него сняли поврежденное днище, и стало ясно, что мексиканец задержится там на некоторое время. Его выпустили на трассу только спустя 20 минут, и он успел улучшить свое время, совсем немного уступив напарнику на домашней трассе.

Были проблемы и у Хэмилтона. В начале сессии он не смог затормозить при подъезде к первому повороту и был вынужден срезать трассу по газону. При этом возвращаясь он не объехал столбик, который специально на такой случай установили судьи, из-за чего в его отношении было начато расследование. Впрочем, вряд ли Хэмилтону грозит существенное наказание. Как и Райкконену, в отношении которого судьи также начали расследование за подобное же нарушение.

Россиянин Никита Мазепин и его партнер по Haas Мик Шумахер работали по разным программам. Немец использовал шины Soft и Medium, Никита Soft и Hard. При этом лучшее время россиянина оказалось на 0,7 секунды медленнее, чем у его напарника. По ходу гонки он жаловался на нестабильное поведение болида в некоторых поворотах.