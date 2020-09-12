Mercedes спросила разрешения у Ferrari перекрасить машину безопасности в красный
Mercedes-Benz AMG GT R, который используется в Формуле 1 в качестве машины безопасности, сменил окраску на один этап – в честь юбилея Ferrari.
Скудерия в текущий уик-энд в Муджелло отмечает юбилей. Команда из Маранелло проводит в Формуле 1 свою 1000-ю гонку, и по такому случаю даже в Mercedes-Benz приняли решение перекрасить машину безопасности в красный. По словам босса спортивного подразделения штутгартской марки, сделано это было с разрешения самой Ferrari.
«Мы не знали, понравится ли им эта идея, – сказал Тото. – Так что мы спросили у них, что они об этом думают».
Автомобиль безопасности Mercedes в красной ливрее
Фото: Mercedes AMG
Он добавил: «Без сомнений, Ferrari – культовый бренд в Формуле 1. Они здесь с самого начала. За них выступали знаменитые пилоты. В том числе Ники [Лауда, перед смертью занимавший должность неисполнительного директора Mercedes].
Эра Ники – несмотря на то, что он сам о прошлом вспоминать не любил – одна из ярчайших страниц в истории Ф1. Фотография, на которой его Ferrari подпрыгивает на трамплине на “Нордшляйфе”, висит у меня в офисе.
Тысячная гонка – отличный повод для праздника».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Автор
|Олег Карпов