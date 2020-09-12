Mercedes спросила разрешения у Ferrari перекрасить машину безопасности в красный

Скудерия в текущий уик-энд в Муджелло отмечает юбилей. Команда из Маранелло проводит в Формуле 1 свою 1000-ю гонку, и по такому случаю даже в Mercedes-Benz приняли решение перекрасить машину безопасности в красный. По словам босса спортивного подразделения штутгартской марки, сделано это было с разрешения самой Ferrari.

«Мы не знали, понравится ли им эта идея, – сказал Тото. – Так что мы спросили у них, что они об этом думают».

Автомобиль безопасности Mercedes в красной ливрее Фото: Mercedes AMG

Он добавил: «Без сомнений, Ferrari – культовый бренд в Формуле 1. Они здесь с самого начала. За них выступали знаменитые пилоты. В том числе Ники [Лауда, перед смертью занимавший должность неисполнительного директора Mercedes].

Эра Ники – несмотря на то, что он сам о прошлом вспоминать не любил – одна из ярчайших страниц в истории Ф1. Фотография, на которой его Ferrari подпрыгивает на трамплине на “Нордшляйфе”, висит у меня в офисе.

Тысячная гонка – отличный повод для праздника».