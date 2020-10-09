Mercedes сообщила о новых случаях коронавируса в команде Ф1
После первого случая, выявленного в четверг, всех сотрудников чемпионского коллектива проверили повторно – и результат оказался безрадостным
Формула 1 соблюдает строгий протокол в отношении COVID-19, частью которого являются постоянные проверки всех, кто работает в паддоке. Отчеты о ситуации традиционно публикуются по пятницам, и в последнее время можно отметить некоторый рост выявленных случаев.
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Прежде организаторы чемпионата никогда не раскрывали имена инфицированных и даже команду, в которой те работают. Однако в преддверии Айфельского Гран При Mercedes сама сообщила о положительном диагнозе у одного из своих сотрудников.
После этого команда провела дополнительные тесты для всего персонала, работающего на этапах. В официальном заявлении. опубликованном в пятницу, говорится, что выявлен еще один носитель коронавируса, а другому человеку требуется провести лишнюю проверку из-за подозрительного результата.
В результате четыре сотрудника, ближе всего контактировавшие с зараженными, тоже были отстранены от работы и выведены из «пузыря» Mercedes. Все они не будут принимать участие в Гран При.
Вместо этого из Британии срочно выехали шестеро человек из резервной бригады, которые должны занять освободившиеся места.
В четверг Льюис Хэмилтон говорил, что даже один выявленный случай вынудит команду перестраивать свою работу.
«Досадно слышать такое, – отметил чемпион мира на медиа-сессии. – У нас был недельный перерыв, и парни очень старались оставаться в безопасности, чтобы вернуться на уик-энд. Так что мы, конечно, озабочены».
Ранее была раскрыта личность всего одного заболевшего – им стал Серхио Перес перед этапом в Сильверстоуне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Александр Кабановский