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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Mercedes сообщила о новых случаях коронавируса в команде Ф1

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Mercedes сообщила о новых случаях коронавируса в команде Ф1
Автор:
, Ответственный редактор

После первого случая, выявленного в четверг, всех сотрудников чемпионского коллектива проверили повторно – и результат оказался безрадостным

Формула 1 соблюдает строгий протокол в отношении COVID-19, частью которого являются постоянные проверки всех, кто работает в паддоке. Отчеты о ситуации традиционно публикуются по пятницам, и в последнее время можно отметить некоторый рост выявленных случаев.

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Прежде организаторы чемпионата никогда не раскрывали имена инфицированных и даже команду, в которой те работают. Однако в преддверии Айфельского Гран При Mercedes сама сообщила о положительном диагнозе у одного из своих сотрудников. 

После этого команда провела дополнительные тесты для всего персонала, работающего на этапах. В официальном заявлении. опубликованном в пятницу, говорится, что выявлен еще один носитель коронавируса, а другому человеку требуется провести лишнюю проверку из-за подозрительного результата. 

В результате четыре сотрудника, ближе всего контактировавшие с зараженными, тоже были отстранены от работы и выведены из «пузыря» Mercedes. Все они не будут принимать участие в Гран При.

Вместо этого из Британии срочно выехали шестеро человек из резервной бригады, которые должны занять освободившиеся места. 

В четверг Льюис Хэмилтон говорил, что даже один выявленный случай вынудит команду перестраивать свою работу. 

«Досадно слышать такое, – отметил чемпион мира на медиа-сессии. – У нас был недельный перерыв, и парни очень старались оставаться в безопасности, чтобы вернуться на уик-энд. Так что мы, конечно, озабочены».

Ранее была раскрыта личность всего одного заболевшего – им стал Серхио Перес перед этапом в Сильверстоуне. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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