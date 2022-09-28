Mercedes сохранит нефтяного спонсора после отказа Ф1 от бензина

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Mercedes и нефтяной концерн Petronas объявили о продлении спонсорского контракта. Эта новость необычна как минимум двумя вещами. Во-первых, речь идет о продлении соглашения на период с 2026 года, то есть ближайшие четыре года стороны и так намеревались сотрудничать.

А во-вторых, именно с 2026 года в Формуле 1 отказываются от использования нефтепродуктов и переходят на полностью синтетическое топливо.

Возможно, именно последний фактор и заставил Mercedes и Petronas поспешить. Отказ от бензина сам по себе наводит на мысли о том, что нефтяные компании станут уходить из Формулы 1. Однако в случае с Petronas, в концерне решили, напротив, таким образом подчеркнуть свою технологичность. В сообщении команды прямо говорится, что именно малайзийская продолжит поставлять им топливо и после 2026 года, для чего подготовит мощности по производству уже синтетического горючего.

Напомним, что синтетическое топливо Формулы 1 должно быть пригодно и для замены бензина в двигателях обычных дорожных автомобилей. Таким образом, Petronas в случае наличия спроса сможет продавать его и на обычных заправках.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь