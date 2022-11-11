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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Mercedes сохранит логотипы спонсора, который почти обанкротился

Криптобирже FTX оказалась на грани краха, но ее наклейки останутся на серебристых машинах W13

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Mercedes сохранит логотипы спонсора, который почти обанкротился
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Уже на этой неделе FTX почти наверняка станет банкротом, так как должна выплатить многомиллионную сумму из-за кризиса своей дочерней структуры Alameda Research.

Изначально ожидалось, что на помощь придут конкуренты из Binance (которые сами представлены в Ф1 и поддерживают Alpine), однако после изучения масштабов проблем там отказались от сделки с FTX.

Именно кризис FTX, одной из самых авторитетных бирж, серьезно пошатнул весь рынок и привел к обвалу биткойна. Стоимость токенов FTT, выпущенных FTX, в течение недели рухнула с 25 до менее чем 2 долларов.  

Основатель и глава FTX Сэм Бэнкман-Фрайд заявил, что уже готов план спасения – но эксперты сомневаются, сработает ли он. Все это привело к слухам, что сотрудничество биржи с Mercedes F1 будет прекращено досрочно.

Обновление: Спонсор Mercedes разорился, команда убрала его наклейки

Льюис Хэмилтон, Mercedes, на мероприятии FTX Off The Grid

Льюис Хэмилтон, Mercedes, на мероприятии FTX Off The Grid

Фото: New Revolution Media

Многолетний контракт был заключен в прошлом сентябре. Помимо размещения логотипов на машинах и комбинезонах пилотов, команда участвовала и в других проектах – в частности, запуске NFT.

Несмотря на очевидные сложности партнера, Mercedes заявила, что сохранит весь брендинг FTX по ходу этапа в Сан-Паулу. О том, что будет дальше, команда пока сохраняет молчание. 

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