Mercedes сохранит логотипы спонсора, который почти обанкротился
Криптобирже FTX оказалась на грани краха, но ее наклейки останутся на серебристых машинах W13
Уже на этой неделе FTX почти наверняка станет банкротом, так как должна выплатить многомиллионную сумму из-за кризиса своей дочерней структуры Alameda Research.
Изначально ожидалось, что на помощь придут конкуренты из Binance (которые сами представлены в Ф1 и поддерживают Alpine), однако после изучения масштабов проблем там отказались от сделки с FTX.
Именно кризис FTX, одной из самых авторитетных бирж, серьезно пошатнул весь рынок и привел к обвалу биткойна. Стоимость токенов FTT, выпущенных FTX, в течение недели рухнула с 25 до менее чем 2 долларов.
Основатель и глава FTX Сэм Бэнкман-Фрайд заявил, что уже готов план спасения – но эксперты сомневаются, сработает ли он. Все это привело к слухам, что сотрудничество биржи с Mercedes F1 будет прекращено досрочно.
Обновление: Спонсор Mercedes разорился, команда убрала его наклейки
Льюис Хэмилтон, Mercedes, на мероприятии FTX Off The Grid
Фото: New Revolution Media
Многолетний контракт был заключен в прошлом сентябре. Помимо размещения логотипов на машинах и комбинезонах пилотов, команда участвовала и в других проектах – в частности, запуске NFT.
Несмотря на очевидные сложности партнера, Mercedes заявила, что сохранит весь брендинг FTX по ходу этапа в Сан-Паулу. О том, что будет дальше, команда пока сохраняет молчание.
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