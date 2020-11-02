Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Этап в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
38 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году

Поделились
Комментарии
Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году
Автор:
, Ответственный редактор

Семикратные чемпионы мира решили не перекрашивать свои машины обратно в серебристый

Зимние тесты 2020 года команда Mercedes провела в классической серебристой раскраске, которую использовала с момента возвращения в Формулу 1 в 2010 году. Однако затем расовые волнения в США подтолкнули штутгартцев смерить ливрею на черную.

Недавно раскраску своих машин на 2021 год показала команда Mercedes, выступающая в Формуле Е. В ее случае решено было отказаться от черного и вернуться к классическим цветам. 

Читайте также:

Это породило слухи, что оналогичный переход с будущего сезона ждет и коллектив Ф1. Однако его руководитель Тото Вольф заявил, что машины Валттери Боттаса и его пока не подтвержденного официально напарника останутся черными.

«Да, мы продолжим выступать в черной ливрее в 2021-м, – сказал он в интервью изданию Motorprofis. – Черный смотрится отлично. С 2022 года в силу вступат новые правила, и мы хотим сохранить свое наследие «Серебряных стрел». Но вопрос борьбы с расизмом остается очень важным для нас».

На Гран При Эмилии-Романьи в Имоле Mercedes в седьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов, установив новый рекорд Ф1. Кроме того, в личном зачете на титул теперь претендуют только ее гонщики.

Читайте также:

Ливрея Mercedes AMG F1 W11 зимой 2020 года в Барселоне

Ливрея Mercedes AMG F1 W11 зимой 2020 года в Барселоне

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса

Предыдущая новость

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса

Следующая новость

Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте

Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне

Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо

Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году

Самое важное:

Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте

Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса

Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса

56мин
2
Формула 1

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

3
Формула 1

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле

4
Формула 1

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

5
Формула 1

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Самое важное:

Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте
Формула 1

Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте

Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году
Формула 1

Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса
Формула 1

В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса

Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо
Формула 1

Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо

Гран При Эмилии-Романьи: шпионские фото технических новинок
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: шпионские фото технических новинок

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.