Mercedes сохранит черную ливрею в 2021 году

Зимние тесты 2020 года команда Mercedes провела в классической серебристой раскраске, которую использовала с момента возвращения в Формулу 1 в 2010 году. Однако затем расовые волнения в США подтолкнули штутгартцев смерить ливрею на черную.

Недавно раскраску своих машин на 2021 год показала команда Mercedes, выступающая в Формуле Е. В ее случае решено было отказаться от черного и вернуться к классическим цветам.

Это породило слухи, что оналогичный переход с будущего сезона ждет и коллектив Ф1. Однако его руководитель Тото Вольф заявил, что машины Валттери Боттаса и его пока не подтвержденного официально напарника останутся черными.

«Да, мы продолжим выступать в черной ливрее в 2021-м, – сказал он в интервью изданию Motorprofis. – Черный смотрится отлично. С 2022 года в силу вступат новые правила, и мы хотим сохранить свое наследие «Серебряных стрел». Но вопрос борьбы с расизмом остается очень важным для нас».

На Гран При Эмилии-Романьи в Имоле Mercedes в седьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов, установив новый рекорд Ф1. Кроме того, в личном зачете на титул теперь претендуют только ее гонщики.