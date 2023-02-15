Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их
Как оказалось, «беспонтонной» черная машина будет оставаться недолго
В среду, когда команда из Брэкли представила свою машину Ф1 для сезона-2023, стало понятно, что вместе с радикальной сменой цвета в Брэкли предпочли сохранить прошлогоднюю концепцию шасси.
Это удивило многих, так как годом ранее машина W13 оказалась неудачной и не позволила пилотам всерьез бороться с соперниками из Red Bull и Ferrari. Однако технический директор Майк Эллиот объяснил, что менять концепцию было слишком рискованно, поэтому решено было сохранить ее, устранив при этом недочеты.
Стоит добавить, что подход Mercedes этой зимой не интересовал другие команды – в большинстве своем они предпочли копировать решения Red Bull RB18.
Говоря о такой ситуации на пресс-конференции, руководитель команды Тото Вольф признался, что его конструкторы тоже работают над переделкой понтонов.
«По ходу прошлого сезона мы изучили их вдоль и поперек, – рассказал австриец. – Поняли, что правильно, а что нет. Как вы видите, на остальных машинах понтоны совсем другие.
Но мы не считаем, что этот элемент влияет на эффективность шасси. Так не бывает, что одно решение является единственно верным, это касается всех узлов.
Если говорить о наших понтонах, то это лишь первая версия, она будет использоваться в первых гонках, а затем претерпит некоторые изменения».
Такая ситуация означает, что зимой в Mercedes не смогли получить в рамках выбранного подхода ту прибавку, на которую рассчитывали. Однако Вольф не увидел в случившемся повода для опасений.
«В нашем спорте важна твердость, – объяснил глава Mercedes. – Я до сих пор горжусь теми решениями, что мы внедрили в прошлом году. И мы убеждены, что причиной наших проблем вовсе не в подходе к понтонам».
Детали Mercedes W14
Фото: Mercedes AMG
Также Тото рассказал, что в новом сезоне у Mercedes не будет серьезных обновлений на тестах и в первых Гран При.
«Прошлый чемпионат многому научил нас, – объяснил он. – Мы готовили ко второй серии тестов пакет обновлений, который должен был принести 1,5 секунды на круге.
Потому по ходу первой сессии мы не особенно обращали внимания на времена, так как знали, что это все равно не та машина. А потом оказалось, что с пакетом она ведет себя совсем не так, как мы рассчитывали.
Потому в этот раз решено было действовать строго наоборот. И та машина, что вы увидели, останется в значительной степени неизменной на тестах и в [первых] гонках.
Критически важно разобраться с ней, с ее поведением, а не спешить готовить новинки, которые потенциально принесут одну-две десятых».
Тесты Формулы 1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.
Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте
Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор
Самое важное:
Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23
Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23 Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23
Расселл не согласился с правилами тестов Ф1
Расселл не согласился с правилами тестов Ф1 Расселл не согласился с правилами тестов Ф1
Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд
Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд
Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1
Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1 Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.