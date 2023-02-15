Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В среду, когда команда из Брэкли представила свою машину Ф1 для сезона-2023, стало понятно, что вместе с радикальной сменой цвета в Брэкли предпочли сохранить прошлогоднюю концепцию шасси.

Это удивило многих, так как годом ранее машина W13 оказалась неудачной и не позволила пилотам всерьез бороться с соперниками из Red Bull и Ferrari. Однако технический директор Майк Эллиот объяснил, что менять концепцию было слишком рискованно, поэтому решено было сохранить ее, устранив при этом недочеты.

Стоит добавить, что подход Mercedes этой зимой не интересовал другие команды – в большинстве своем они предпочли копировать решения Red Bull RB18.

Говоря о такой ситуации на пресс-конференции, руководитель команды Тото Вольф признался, что его конструкторы тоже работают над переделкой понтонов.

«По ходу прошлого сезона мы изучили их вдоль и поперек, – рассказал австриец. – Поняли, что правильно, а что нет. Как вы видите, на остальных машинах понтоны совсем другие.

Но мы не считаем, что этот элемент влияет на эффективность шасси. Так не бывает, что одно решение является единственно верным, это касается всех узлов.

Если говорить о наших понтонах, то это лишь первая версия, она будет использоваться в первых гонках, а затем претерпит некоторые изменения».

Такая ситуация означает, что зимой в Mercedes не смогли получить в рамках выбранного подхода ту прибавку, на которую рассчитывали. Однако Вольф не увидел в случившемся повода для опасений.

«В нашем спорте важна твердость, – объяснил глава Mercedes. – Я до сих пор горжусь теми решениями, что мы внедрили в прошлом году. И мы убеждены, что причиной наших проблем вовсе не в подходе к понтонам».

Детали Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG

Также Тото рассказал, что в новом сезоне у Mercedes не будет серьезных обновлений на тестах и в первых Гран При.

«Прошлый чемпионат многому научил нас, – объяснил он. – Мы готовили ко второй серии тестов пакет обновлений, который должен был принести 1,5 секунды на круге.

Потому по ходу первой сессии мы не особенно обращали внимания на времена, так как знали, что это все равно не та машина. А потом оказалось, что с пакетом она ведет себя совсем не так, как мы рассчитывали.

Потому в этот раз решено было действовать строго наоборот. И та машина, что вы увидели, останется в значительной степени неизменной на тестах и в [первых] гонках.

Критически важно разобраться с ней, с ее поведением, а не спешить готовить новинки, которые потенциально принесут одну-две десятых».

Тесты Формулы 1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.