Предыдущая / Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте Следующая / Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор
Формула 1 / Презентация Mercedes Новость

Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их

Как оказалось, «беспонтонной» черная машина будет оставаться недолго

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В среду, когда команда из Брэкли представила свою машину Ф1 для сезона-2023, стало понятно, что вместе с радикальной сменой цвета в Брэкли предпочли сохранить прошлогоднюю концепцию шасси. 

Это удивило многих, так как годом ранее машина W13 оказалась неудачной и не позволила пилотам всерьез бороться с соперниками из Red Bull и Ferrari. Однако технический директор Майк Эллиот объяснил, что менять концепцию было слишком рискованно, поэтому решено было сохранить ее, устранив при этом недочеты.

Читайте также:

Стоит добавить, что подход Mercedes этой зимой не интересовал другие команды – в большинстве своем они предпочли копировать решения Red Bull RB18. 

Говоря о такой ситуации на пресс-конференции, руководитель команды Тото Вольф признался, что его конструкторы тоже работают над переделкой понтонов. 

«По ходу прошлого сезона мы изучили их вдоль и поперек, – рассказал австриец. – Поняли, что правильно, а что нет. Как вы видите, на остальных машинах понтоны совсем другие. 

Но мы не считаем, что этот элемент влияет на эффективность шасси. Так не бывает, что одно решение является единственно верным, это касается всех узлов. 

Если говорить о наших понтонах, то это лишь первая версия, она будет использоваться в первых гонках, а затем претерпит некоторые изменения». 

Такая ситуация означает, что зимой в Mercedes не смогли получить в рамках выбранного подхода ту прибавку, на которую рассчитывали. Однако Вольф не увидел в случившемся повода для опасений. 

«В нашем спорте важна твердость, – объяснил глава Mercedes. – Я до сих пор горжусь теми решениями, что мы внедрили в прошлом году. И мы убеждены, что причиной наших проблем вовсе не в подходе к понтонам». 

Детали Mercedes W14

Детали Mercedes W14

Фото: Mercedes AMG

Также Тото рассказал, что в новом сезоне у Mercedes не будет серьезных обновлений на тестах и в первых Гран При. 

«Прошлый чемпионат многому научил нас, – объяснил он. – Мы готовили ко второй серии тестов пакет обновлений, который должен был принести 1,5 секунды на круге. 

Потому по ходу первой сессии мы не особенно обращали внимания на времена, так как знали, что это все равно не та машина. А потом оказалось, что с пакетом она ведет себя совсем не так, как мы рассчитывали. 

Потому в этот раз решено было действовать строго наоборот. И та машина, что вы увидели, останется в значительной степени неизменной на тестах и в [первых] гонках.

Критически важно разобраться с ней, с ее поведением, а не спешить готовить новинки, которые потенциально принесут одну-две десятых».

Тесты Формулы 1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте

Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили

Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили

Формула 1
Презентация Mercedes

Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили

Aston Martin показала модель AMR23 и назвала ее бескомпромиссной

Aston Martin показала модель AMR23 и назвала ее бескомпромиссной

Формула 1
Презентация Aston Martin

Aston Martin показала модель AMR23 и назвала ее бескомпромиссной Aston Martin показала модель AMR23 и назвала ее бескомпромиссной

В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели

В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели

Формула 1

В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели

Больше от
Тото Вольф
Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте

Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте

Формула 1
Презентация Mercedes

Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте

Mercedes показала W14. Она черная

Mercedes показала W14. Она черная

Формула 1
Презентация Mercedes

Mercedes показала W14. Она черная Mercedes показала W14. Она черная

Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14

Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14

Формула 1

Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14 Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14

Mercedes Больше от
Mercedes
Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Формула 1
Презентация Mercedes

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1 Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Формула 1
Презентация Mercedes

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1 Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Формула 1
Обкатка Mercedes W14 в Сильверстоуне

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Самое важное:

Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23

Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23

Формула 1

Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23 Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Формула 1

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1 Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Формула 1

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Формула 1

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1 Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.