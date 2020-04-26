Mercedes согласилась с Ferrari – теперь немцы тоже против сокращения бюджетов
Тото Вольф резко изменил свою позицию по ограничению расходов команд, выступающих в чемпионате мира
Mercedes была единственной топ-командой, которая поддерживала активно обсуждающееся сейчас дальнейшее понижение потолка бюджетов команд Ф1. Глава команды Тото Вольф был готов пойти на ограничение расходов на уровне 100 млн долларов на сезон, причем уже с 2021 года. Но такой вариант не устроил Ferrari и Red Bull. Теперь же и в немецкой команде изменили свое мнение.
«Несколько недель назад Mercedes соглашался на $100 млн, а теперь Вольф пишет письмо в FIA, в котором говорит о $145 млн», – рассказал советник Red Bull Хельмут Марко немецкому изданию Auto Bild. Напомним, что в правилах на 2021 год пока фигурирует одобренная еще в прошлом году сумма в 175 миллионов. Однако на фоне сложностей, которые поставила перед чемпионатом и его участниками пандемия коронавируса, команды договорились о снижении этого лимита до 150 миллионов (в правила соответствующие изменения еще не внесены).
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Вольф, как утверждает Марко, также изменил позицию касательно лимита на зарплаты пилотов. Пока эта статья расходов не учитывается при подсчете бюджета, но уже обсуждается идея ограничить и ее: «Сначала он настаивал на введении лимита с 2021 года, а теперь не хочет этого до 2025-го», – заметил о Вольфе представитель Red Bull.
Источник связал изменение позиции Вольфа с его возможным скорым переходом в Aston Martin. Австриец уже купил долю в компании, которая с 2021 года будет представлена в Ф1 заводской командой: в Aston Martin будет переименована Racing Point. Ранее сообщалось, что Вольф может перейти туда на роль руководителя из-за конфликта с главой совета директоров Mercedes Олой Калениусом.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Mercedes согласилась с Ferrari – теперь немцы тоже против сокращения бюджетов
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