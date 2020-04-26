Mercedes была единственной топ-командой, которая поддерживала активно обсуждающееся сейчас дальнейшее понижение потолка бюджетов команд Ф1. Глава команды Тото Вольф был готов пойти на ограничение расходов на уровне 100 млн долларов на сезон, причем уже с 2021 года. Но такой вариант не устроил Ferrari и Red Bull. Теперь же и в немецкой команде изменили свое мнение.

«Несколько недель назад Mercedes соглашался на $100 млн, а теперь Вольф пишет письмо в FIA, в котором говорит о $145 млн», – рассказал советник Red Bull Хельмут Марко немецкому изданию Auto Bild. Напомним, что в правилах на 2021 год пока фигурирует одобренная еще в прошлом году сумма в 175 миллионов. Однако на фоне сложностей, которые поставила перед чемпионатом и его участниками пандемия коронавируса, команды договорились о снижении этого лимита до 150 миллионов (в правила соответствующие изменения еще не внесены).

Вольф, как утверждает Марко, также изменил позицию касательно лимита на зарплаты пилотов. Пока эта статья расходов не учитывается при подсчете бюджета, но уже обсуждается идея ограничить и ее: «Сначала он настаивал на введении лимита с 2021 года, а теперь не хочет этого до 2025-го», – заметил о Вольфе представитель Red Bull.

Источник связал изменение позиции Вольфа с его возможным скорым переходом в Aston Martin. Австриец уже купил долю в компании, которая с 2021 года будет представлена в Ф1 заводской командой: в Aston Martin будет переименована Racing Point. Ранее сообщалось, что Вольф может перейти туда на роль руководителя из-за конфликта с главой совета директоров Mercedes Олой Калениусом.