Mercedes согласилась на запрет DAS

Mercedes пошла на уступки конкурентам в связи с воздействием эпидемии коронавируса на Формулу 1 и согласилась с тем, что использованная командой в этом году система DAS окажется вне закона уже в 2021 году.

Инновационная система двойного руления, которая позволяет менять схождение колес во время движения, появилась на машинах Mercedes на предсезонных тестах. FIA объявила ее легальной для использования в 2020 году, но одновременно заявила, что с вступлением в 2021 году в силу новых техтребований DAS попадет под запрет. Предполагалось внесение в соответствующий пункт регламента поправки, которая запретила бы менять развал и схождение колес при помощи действий системой рулевого управления.

Однако все это имело место до того, как эпидемия коронавируса приняла угрожающие масштабы и привела к массовой отмене гонок. Итогом стал перенос вступления в силу нового техрегламента на год вперед – в то время как в 2021 году команды должн использовать машины, разработанные для 2020-го.

В теории это означало, что и система двойного руления может сохраниться на машинах Mercedes еще на год. Однако немецкая команда согласилась с тем, что исходные сроки вступления в силу запрета DAS будут сохранены. Руководство чемпионской команды решило таким образом помочь конкурентам избежать лишних расходов: если бы DAS осталась легальной в 2021 году, многие коллективы всерьез рассматривали бы возможность скопировать это решение или разработать аналогичное.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл