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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Mercedes сняла злополучную гайку с машины Боттаса: видео

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Чемпионской команде Ф1 потребовалось два дня, чтобы завершить пит-стоп, начатый в Монако

Mercedes сняла злополучную гайку с машины Боттаса: видео

Только во вторник, когда Mercedes вернулась на базу в Брэкли, с машины Валттери Боттаса удалось снять правое переднее колесо. До этого заклинившую гайку не удавалось открутить никакими средствами – не помогла даже помощь Ferrari.

В итоге ее смогли открутить, только хорошенько нагрев: метал расширился, что и позволило удалить упрямую гайку. 

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Глава тактического штаба Джеймс Воулз объяснил, почему в этот раз рутинная и хорошо отработанная процедура пит-стопа закончилась столь серьезной проблемой.

«Гайка сконструирована так, что выдерживает пятикратные перегрузки на торможениях и в поворотах, – сказал британец. – На нее и на ось колеса приходится очень большая нагрузка. Понятно, все сделано так, чтобы гайка никогда не ослабла.

Поэтому гайковерт имеет невероятную мощность. Если вы присмотритесь, то увидите – он едва не отрывает механика от земли. Тем приходится прилагать усилия, чтобы не начать вращаться вместе с ним.

У нас [во время пит-стопа Боттаса] гайковерт оказалась слегка перекошен. Из-за этого выдаваемая им нагрузка оказалась приложена не ко всей гайке, а только к небольшой ее части. С этой части просто срезало весь металл. 

В итоге мы получили заклиненную гайку, которую невозможно открутить, так как не за что зацепиться. Очень досадно. что это стоило Валттери гонки – а мы теперь попробуем сделать так, чтобы подобное не повторилось».

Он добавил: «Нам стало ясно, что открутить колесо можно будет только с помощью тяжелого специального оборудования. Потому лучше будет вернуться на базу. 

Помимо прочего, это дало нам возможность провести вскрытие, чтобы лучше разобраться, как именно все это произошло. Это позволит нам найти решения на будущее». 

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Анализ: все причины провала Mercedes в Монако

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

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