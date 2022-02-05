Mercedes случайно раскрыла секреты W13. Или не случайно?

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Презентация Mercedes состоится только 18 февраля, чемпионы покажут свою новую машину одними из последних. Однако вслед за недавней публикацией ливреи Haas они напомнили поклонникам Ф1 в социальных сетях о дате своей церемонии.

Анонс сопровождался кадром с очертаниями новой W13 – кадром крайне невысокого качества, однако даже он дал нашим экспертам возможность разглядеть кое-что примечательное.

Для этого пришлось поработать со снимком в фоторедакторе – и разумеется, допустить, что команда опубликовала именно изображение W13, а не что-то другое. Но с этой оговоркой можно сделать вот какие выводы.

Передняя подвеска на толкающих рычагах

Mercedes сохранила классическую схему с толкателями в передней подвеске, которую использовала и прежде. Стоит напомнить, что если при старых правилах такой вариант был более предпочтительным, то после смены регламента у схемы с тянущими рычагами тоже появились плюсы. Ее уже реализовала на своей новой машине McLaren и, как поговаривают, Ferrari.

Длинный и изогнутый носовой обтекатель

Это решение принято сравнивать с носом муравьеда. Считается, что первой такую форму использовала на своей машине MP4/8 команда McLaren в 1993 году. Она позволяет пропускать больше воздуха под днище, что очень актуально сейчас с возвращением граунд-эффекта.

Или в пресс-службе Mercedes просто решили сбить всех с толку? Узнаем 18 февраля…

Форма носового обтекателя McLaren MP4/8 Honda, 1993 год Фото: Джорджо Пиола