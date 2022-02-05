Технический анализ Джорджо Пиолы
Mercedes случайно раскрыла секреты W13. Или не случайно?
Команда опубликовала осень темное и нечеткое изображение своей машины 2022 года. Но кое-сто на нем все же можно рассмотреть
Презентация Mercedes состоится только 18 февраля, чемпионы покажут свою новую машину одними из последних. Однако вслед за недавней публикацией ливреи Haas они напомнили поклонникам Ф1 в социальных сетях о дате своей церемонии.
Анонс сопровождался кадром с очертаниями новой W13 – кадром крайне невысокого качества, однако даже он дал нашим экспертам возможность разглядеть кое-что примечательное.
Для этого пришлось поработать со снимком в фоторедакторе – и разумеется, допустить, что команда опубликовала именно изображение W13, а не что-то другое. Но с этой оговоркой можно сделать вот какие выводы.
Передняя подвеска на толкающих рычагах
Mercedes сохранила классическую схему с толкателями в передней подвеске, которую использовала и прежде. Стоит напомнить, что если при старых правилах такой вариант был более предпочтительным, то после смены регламента у схемы с тянущими рычагами тоже появились плюсы. Ее уже реализовала на своей новой машине McLaren и, как поговаривают, Ferrari.
Длинный и изогнутый носовой обтекатель
Это решение принято сравнивать с носом муравьеда. Считается, что первой такую форму использовала на своей машине MP4/8 команда McLaren в 1993 году. Она позволяет пропускать больше воздуха под днище, что очень актуально сейчас с возвращением граунд-эффекта.
Или в пресс-службе Mercedes просто решили сбить всех с толку? Узнаем 18 февраля…
Форма носового обтекателя McLaren MP4/8 Honda, 1993 год
Фото: Джорджо Пиола
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