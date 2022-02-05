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Mercedes случайно раскрыла секреты W13. Или не случайно?

Команда опубликовала осень темное и нечеткое изображение своей машины 2022 года. Но кое-сто на нем все же можно рассмотреть

Mercedes случайно раскрыла секреты W13. Или не случайно?
Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола
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Презентация Mercedes состоится только 18 февраля, чемпионы покажут свою новую машину одними из последних. Однако вслед за недавней публикацией ливреи Haas они напомнили поклонникам Ф1 в социальных сетях о дате своей церемонии. 

Анонс сопровождался кадром с очертаниями новой W13 – кадром крайне невысокого качества, однако даже он дал нашим экспертам возможность разглядеть кое-что примечательное.  

Для этого пришлось поработать со снимком в фоторедакторе – и разумеется, допустить, что команда опубликовала именно изображение W13, а не что-то другое. Но с этой оговоркой можно сделать вот какие выводы. 

Передняя подвеска на толкающих рычагах

Mercedes сохранила классическую схему с толкателями в передней подвеске, которую использовала и прежде. Стоит напомнить, что если при старых правилах такой вариант был более предпочтительным, то после смены регламента у схемы с тянущими рычагами тоже появились плюсы. Ее уже реализовала на своей новой машине McLaren и, как поговаривают, Ferrari. 

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Это решение принято сравнивать с носом муравьеда. Считается, что первой такую форму использовала на своей машине MP4/8 команда McLaren в 1993 году. Она позволяет пропускать больше воздуха под днище, что очень актуально сейчас с возвращением граунд-эффекта.  

Или в пресс-службе Mercedes просто решили сбить всех с толку? Узнаем 18 февраля…

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Форма носового обтекателя McLaren MP4/8 Honda, 1993 год

Фото: Джорджо Пиола

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