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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Mercedes скрыла от Расселла утечку воды в машине по ходу гонки

Тото Вольф рассказал, что ситуация была весьма серьезной, однако гонщику о ней решили ничего не рассказывать

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Mercedes скрыла от Расселла утечку воды в машине по ходу гонки
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Джордж Расселл выиграл Гран При Бразилии, открыв счет победам в Ф1 и позволив Mercedes вернуться на вершину подиума после годичного перерыва. 

В это время Джордж спросил по радио, вправе ли они с напарником бороться за позицию – и получил утвердительный ответ. 

«Мы всегда поддерживаем возможность соперничества, – объяснил Вольф. – И никогда не действовали иначе, кроме случаев, когда один гонщик претендует на титул, а второй уже потерял шансы. 

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