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Джордж Расселл выиграл Гран При Бразилии, открыв счет победам в Ф1 и позволив Mercedes вернуться на вершину подиума после годичного перерыва.

Однако, как оказалось, итоговый протокол в воскресенье вполне мог оказаться совсем иным: примерно на середине дистанции в команде Mercedes поняли, что система охлаждения на машине Расселла повреждена и теряет воду.

«Мы обнаружили утечку по ходу гонки, – рассказал на пресс-брифинге глава коллектива Тото Вольф. – и у нас не было уверенности, что машина сможет доехать до финиша».

По словам австрийца, инженеры провели оперативный анализ и пришли к выводу, что W13 Джорджа, скорее всего, остановится за несколько кругов до финиша. К счастью для пилота, выезд автомобиля безопасности снизил нагрузку на систему охлаждения и помог Расселлу победить.

При этот сам он был вообще не в курсе всей этой ситуации.

Вольф объяснил: «Мы договорились между собой, что позволим ему ехать ему ехать до самого конца без воды или что там залито, чтобы просто попробовать финишировать».

Также Тото рассказал, что даже не рассматривал возможность использования командных приказов. Звездный гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон в самом начале дистанции откатился назад после столкновения с Максом Ферстаппеном, но затем пробился на второе место.

В это время Джордж спросил по радио, вправе ли они с напарником бороться за позицию – и получил утвердительный ответ.

«Мы всегда поддерживаем возможность соперничества, – объяснил Вольф. – И никогда не действовали иначе, кроме случаев, когда один гонщик претендует на титул, а второй уже потерял шансы.

В действительности, мы даже предвкушали, что они начнут сражение на одинаковых шинах – и на утреннем брифинге обсуждали эту возможность».