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Формула 1 / Новость

Mercedes сбрасывала скорость и старалась казаться слабее, чтобы обмануть FIA

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Бывший технический директор чемпионов рассказал об их трюках в начале гибридной эры

Mercedes сбрасывала скорость и старалась казаться слабее, чтобы обмануть FIA

Падди Лоу был техническим директором Mercedes в начале периода доминирования команды в Формуле 1. Он застал введение в строй гибридных моторов, преимущество по части которых и сделало немцев лидерами Ф1. 

Лоу рассказал, что в 2014 году Mercedes была так сильна, что умышленно сбрасывала скорость, чтобы для ее ограничения не изменили правила чемпионата.

«Было здорово, но эта ситуация поставляла свои стрессы, – сказал Лоу в подкасте Beyond the Grid. – Представьте, Тото приходил на совет директоров Daimler, потому что там беспокоились о том, что мы выглядим слишком сильными. И на это были реальные причины. 

Берни [Экклстоун] бегал вокруг и твердил, что ситуация кошмарная, что моторы ужасны. И мы думали, что если Mercedes будет чрезмерно сильна, они что-то предпримут, сделают что-то с правилами. Так что было много трений по самому невероятному поводу: нашей чрезвычайной силе!»

Лоу рассказал, как Mercedes пыталась избежать образа излишне сильной команды: «В Q1 и Q2 мы никогда не включали мотор на полную мощность. Но дело было не только в моторе, машина у нас тоже была хорошая. Наша аэродинамика была лучше, чем у кого-либо.

Потом мы спорили, как сильно разгонять мотор в Q3. Тото все твердил мне, что мы включили его чересчур сильно. А я думал, что если не возьмем поул, то вообще будем выглядеть дураками. Надо было выбрать такую мощность, чтобы мы взяли поул, но не казались чересчур сильными. И почти весь 2014 год мотор никогда не включали на всю мощность в квалификациях».

В сезоне-2014 Mercedes выиграла 16 гонок из 19 и с тех пор ни разу не уступала чемпионский титул в Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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