Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Mercedes сберегла моторы на Монцу, помешав Боттасу атаковать Хэмилтона

Поделились
Комментарии
Mercedes сберегла моторы на Монцу, помешав Боттасу атаковать Хэмилтона
Автор:
, редактор

Пилотов заставили осторожничать с двигателями в Бельгии

Mercedes уверенно выиграла Гран При Бельгии, заняв два первых места и в квалификации, и в гонке. В какой-то момент после пит-стопов казалось, что Макс Ферстаппен сможет побороться с Валттери Боттасом за вторую позицию, но почувствовав угрозу, финн взвинтил темп и нарастил отрыв.

После финиша пилоты Mercedes признались, что ехали не на максимуме своих возможностей, чтобы беречь резину. Но они также работали над сохранением силовых установок.

На Гран При Италии в силу вступает правило, ограничивающее квалификацию и гонку одним режимом работы мотора. Это лишит Mercedes так называемого «режима вечеринки», который обеспечивает команде превосходство по субботам. И чемпионы мира начали загодя готовиться к его введению.

Каждый мотор имеет ограниченный ресурс, равный примерно 5 тыс. пройденных километров. Чем в более мощном режиме двигатель работает, тем больше ресурсов он сжигает. Обычно максимальный режим работы мотора ограничен пятью кругами за Гран При: его используют в третьем сегменте квалификации, на стартах и рестартах, а также в самые важные моменты гонки. 

На 6-м круге Гран При Бельгии Валттери Боттас попросил у Mercedes разрешения использовать повышенную мощность для атаки на Льюиса Хэмилтона, однако получил отказ. Финну сообщили, что по договоренности пилоты команды не должны использовать «обгонную кнопку» друг против друга. Боттас заверил, что впервые об этом слышит. Однако по сообщению Auto Motor und Sport, договоренность действительно была.

В связи с ограничением режимов работы, Mercedes решила сберечь ресурс двигателя, чтобы иметь возможность сильнее раскрутить его в Монце: так как отдельного «режима вечеринки» не будет, команда планирует в целом повысить обороты мотора. Поэтому перед гонкой в Спа пилотам сообщили, что у них осталось всего по две возможности повысить мощность двигателя, и не стоит тратить их друг на друга. 

Ранее глава Mercedes Тото Вольф уже говорил, что новые правила могут ускорить его команду в гонке. Очевидно, со сбереженным ресурсом Mercedes сможет увеличить мощность двигателя на всю квалификацию и гонку в Монце, на самой требовательной к мотору трассе в календаре.

Читайте также:

Феттель понадеялся на обновления Ferrari в Монце

Предыдущая новость

Феттель понадеялся на обновления Ferrari в Монце

Следующая новость

Лучший результат Квята и три команды на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Италии

Лучший результат Квята и три команды на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Италии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.