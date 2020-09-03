Mercedes сберегла моторы на Монцу, помешав Боттасу атаковать Хэмилтона

Mercedes уверенно выиграла Гран При Бельгии, заняв два первых места и в квалификации, и в гонке. В какой-то момент после пит-стопов казалось, что Макс Ферстаппен сможет побороться с Валттери Боттасом за вторую позицию, но почувствовав угрозу, финн взвинтил темп и нарастил отрыв.

После финиша пилоты Mercedes признались, что ехали не на максимуме своих возможностей, чтобы беречь резину. Но они также работали над сохранением силовых установок.

На Гран При Италии в силу вступает правило, ограничивающее квалификацию и гонку одним режимом работы мотора. Это лишит Mercedes так называемого «режима вечеринки», который обеспечивает команде превосходство по субботам. И чемпионы мира начали загодя готовиться к его введению.

Каждый мотор имеет ограниченный ресурс, равный примерно 5 тыс. пройденных километров. Чем в более мощном режиме двигатель работает, тем больше ресурсов он сжигает. Обычно максимальный режим работы мотора ограничен пятью кругами за Гран При: его используют в третьем сегменте квалификации, на стартах и рестартах, а также в самые важные моменты гонки.

На 6-м круге Гран При Бельгии Валттери Боттас попросил у Mercedes разрешения использовать повышенную мощность для атаки на Льюиса Хэмилтона, однако получил отказ. Финну сообщили, что по договоренности пилоты команды не должны использовать «обгонную кнопку» друг против друга. Боттас заверил, что впервые об этом слышит. Однако по сообщению Auto Motor und Sport, договоренность действительно была.

В связи с ограничением режимов работы, Mercedes решила сберечь ресурс двигателя, чтобы иметь возможность сильнее раскрутить его в Монце: так как отдельного «режима вечеринки» не будет, команда планирует в целом повысить обороты мотора. Поэтому перед гонкой в Спа пилотам сообщили, что у них осталось всего по две возможности повысить мощность двигателя, и не стоит тратить их друг на друга.

Ранее глава Mercedes Тото Вольф уже говорил, что новые правила могут ускорить его команду в гонке. Очевидно, со сбереженным ресурсом Mercedes сможет увеличить мощность двигателя на всю квалификацию и гонку в Монце, на самой требовательной к мотору трассе в календаре.