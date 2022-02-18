Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто

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Mercedes стала одной из последних команд Формулы 1, кто представил болид 2022 года. До сих пор мы не видели только болиды Red Bull и Alpine, а Haas демонстрировала лишь рендер, который может сильно отличаться от реального автомобиля.

Вопреки опасениям о том, что новые правила заставят всех делать одинаковые болиды, пока мы видели машины самых разных конструкций. Так, например, Farrari сделала ставку на большие понтоны с эффектом двойного днища, а Mercedes, напротив, отличается чуть ли не самыми компактными понтонами из всех, что мы до сих пор наблюдали.

Однако технический директор команды, выигравшей в прошлом году Кубок Конструкторов Майк Эллиот заявил, что судить о скорости машин по внешности – дело неблагодарное.

«Честно говоря, мне кажется, что у всех показанных на данный момент болидов 2022 года все самое интересное скрыто под внешними панелями, – заявил Эллиот на презентации Mercedes W13. – В этом году у нас существенно поменялись правила, особенно в части аэродинамики. И потому форма нашей машины стала совсем другой. И чтобы добиться такой формы, нам пришлось поменять всю конструкцию шасси, от передней части до задней. Но все, кроме рулевого колеса, скрыто под внешними панелями.

Нам пришлось перекомпоновать все механизмы, уместив их как можно плотнее. Мы очень тесно работали с ребятами, которые делают наши силовые установки, чтобы сделать машину такой узкой. Машина продолжит эволюционировать, но все самое важное, что скрыто от глаз, мы уже сделали».