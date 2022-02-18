Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке Следующая / Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года
Формула 1 / Презентация Mercedes Новости

Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто

Технический директор команды Майк Эллиот отказался оценивать болиды конкурентов по внешности, отметив, что и его команда самого главного не показала

Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Mercedes стала одной из последних команд Формулы 1, кто представил болид 2022 года. До сих пор мы не видели только болиды Red Bull и Alpine, а Haas демонстрировала лишь рендер, который может сильно отличаться от реального автомобиля.

Вопреки опасениям о том, что новые правила заставят всех делать одинаковые болиды, пока мы видели машины самых разных конструкций. Так, например, Farrari сделала ставку на большие понтоны с эффектом двойного днища, а Mercedes, напротив, отличается чуть ли не самыми компактными понтонами из всех, что мы до сих пор наблюдали.

Однако технический директор команды, выигравшей в прошлом году Кубок Конструкторов Майк Эллиот заявил, что судить о скорости машин по внешности – дело неблагодарное.

«Честно говоря, мне кажется, что у всех показанных на данный момент болидов 2022 года все самое интересное скрыто под внешними панелями, – заявил Эллиот на презентации Mercedes W13. – В этом году у нас существенно поменялись правила, особенно в части аэродинамики. И потому форма нашей машины стала совсем другой. И чтобы добиться такой формы, нам пришлось поменять всю конструкцию шасси, от передней части до задней. Но все, кроме рулевого колеса, скрыто под внешними панелями.

Нам пришлось перекомпоновать все механизмы, уместив их как можно плотнее. Мы очень тесно работали с ребятами, которые делают наши силовые установки, чтобы сделать машину такой узкой. Машина продолжит эволюционировать, но все самое важное, что скрыто от глаз, мы уже сделали».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке
Предыдущая новость

Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке
Следующая новость

Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года

Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года Презентация Mercedes
Формула 1

Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года

Фото: Первый выезд Ferrari F1-75 Выкатка Ferrari в Фьорано
Формула 1

Фото: Первый выезд Ferrari F1-75

Хэмилтон: Я никогда не говорил, что уйду Презентация Mercedes
Формула 1

Хэмилтон: Я никогда не говорил, что уйду

Самое важное:

Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года
Формула 1 Формула 1

Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года

Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто
Формула 1 Формула 1

Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто

Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке

Фото: Первый выезд Ferrari F1-75
Формула 1 Формула 1

Фото: Первый выезд Ferrari F1-75

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.