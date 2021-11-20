Mercedes рискнули, переведя мотор Боттаса в экстремальный режим

Видя преимущество в скорости Льюиса Хэмилтона в Бразилии, команда Mercedes решила пойти на риск и перевела силовую установку на болиде Валттери Боттаса в режим работы на максимальной мощности. Это отчасти спровоцировано сложностями у Red Bull, так как «Быки» не могут решить свои проблемы с активаторами системы DRS и реализовать весь потенциал своих машин.

В итоге в Mercedes решили воспользоваться шансом и попробовать завоевать в Катаре победный дубль, чтобы не дать Ферстаппену стать вторым позади Хэмилтона и максимально сократить существующий разрыв в 14 очков в зачете пилотов.

Сейчас у Боттаса стоит уже шестая силовая установка с начала сезона. Она будет использоваться третий уик-энд подряд. Данные, полученные от двигателя Хэмилтона в Бразилии показали, что даже в таком сверхмощном режиме мотор сохраняет надежность. В итоге команда решила пойти на риски, чего не делала в начале сезона, и перевести силовую установку Боттаса в тот же режим, что уже есть у Хэмилтона.

Это действительно выглядит большим риском, но учитывая неважную форму Red Bull в Лосаиле и острую борьбу в чемпионате Mercedes готовы использовать каждую возможность. Насколько это будет эффективно мы увидим уже в квалификации.