Mercedes решила взять в Монако обновления для Имолы

После невыразительного старта сезона в команде Mercedes затеяли серьезную переделку машины. Обновленная версия должна была дебютировать на этапе в Имоле – но Формула 1 отменила его из-за разгула природной стихии.

Такое развитие событий поставило перед командой сложный вопрос: или отложить дебют доработок на две недели до Барселоны, или привезти их в Монако – на самую специфичную трассу сезона.

На медленной городской трассе всегда велик риск повредить машину, а низкие скорости и кочковатый асфальт затрудняют сбор данных об их работе. Рассмотрев все за и против, в Брэкли все же решили не откладывать дело в долгий ящик. Доработанная машина появится уже в Монако.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, на стартовой решетке Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пакет обновлений затронет понтоны, днище и переднюю подвеску – в команде очень рассчитывают, что он позволит сделать реальный шаг вперед. Кроме того, W14 должна вернуть уверенность Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом, в особенности на торможениях. На трассе в Монако улучшения должны принести гонщикам ощутимую пользу.

Наконец, так как команды Ф1 едут в Монако прямиком из Имолы, возврат к прежней конфигурации шасси вызовет дополнительные сложности – как логистического, так и финансового характера.

Гран При в княжестве стартует 26 мая.